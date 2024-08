DOVBYK: “Voglio dimostrare il mio valore in campo, proverò vincere la classifica dei cannonieri anche qua”

AS ROMA NOTIZIE – L’avvio di stagione di Artem Dovbyk non è stato dei migliori, ma l’attaccante ucraino non si perde d’animo. Queste le sue parole a Sky Sport.

“So che la Roma è un grande club, con una grande storia e tifosi fantastici. L’atmosfera all’Olimpico è diversa. Essere stato capocannoniere della Liga è molto importante, è un premio che mi dà molta fiducia, proverò a vincerlo anche qui in Italia.

Sarà una bella avventura perché sono un attaccante come Shevchenko, voglio dimostrare il mio valore in campo“, ha concluso Artem.

