Ds, allenatore, portiere e centravanti: la Roma al via senza certezze

AS ROMA NEWS – Paulo Fonseca resta alla guida della Roma. Niente ribaltoni dell’ultimo minuto, non ce n’è il tempo e i costi sarebbero troppo alti, scrive oggi “Il Messaggero” (S. Carina). Ma la posizione dell’allenatore, a pochi giorni dal via, non è delle migliori.

Al tecnico, così come al club stesso, mancano certezze: basterebbe pensare alla spina dorsale della squadra (ds, allenatore, portiere e centravanti) per rendersene conto. Il direttore sportivo non c’è. O meglio, c’è De Sanctis che già sa che la sua carica è ad interim. Se poi toccherà ad Ausilio, Paratici o Giuntoli sostituirlo, questo non dipenderà dalla Roma ma dai rapporti (poco saldi) dei tre con i rispettivi club di appartenenza.

Tocca poi all’allenatore. Che in queste due settimane di vacanza ne ha lette e sentite di tutti i colori. Nessuno però inventa nulla e, non bastano i contatti diretti che in questi giorni Paulo ha avuto con il Ceo Fienga, confrontandosi sul mercato: la conferma del portoghese si basa su piedi d’argilla. Basterà la prima curva sbagliata, per ritrovarsi con le gomme a terra. Servirebbe una dichiarazione pubblica, della proprietà o della dirigenza in loco, volta a rafforzarlo all’esterno e soprattutto all’interno.

C’è poi il nodo centravanti ancora da chiarire: Dzeko è passato dall’essere nel lockdown quel calciatore dai costi insostenibili per un club che per due anni ha mancato la Champions a incedibile, “a meno che non sia lui a chiedere di andar via” negli ultimi giorni. Situazione di mercato che si appresta a vivere Pau Lopez. Sfiduciato a tal punto che la Roma ha già individuato in Sirigu il sostituto ma confermato, per ora, per mancanza di acquirenti.

Fonte: Il Messaggero