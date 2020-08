Roma, via Pastore e Schick per sbloccare il mercato

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il mercato della Roma è bloccato, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora). Colpa soprattutto della pesante situazione economico-finanziaria ereditata dal passato.

E adesso, dopo l’arrivo di Pedro, bisognerà aspettare prima di vedere nuovi acquisti andare a rinforzare la squadra di Fonseca. L’obiettivo prioritario adesso è vendere. Sono troppi i giocatori in rosa, 35 calciatori sotto contratto con relativi ingaggi e ammortamenti che pesano, e non poco, sulle casse societarie.

Nella stagione 2019/20, il cui bilancio verrà pubblicato ufficialmente soltanto nei primi giorni di ottobre dopo l’assemblea di fine settembre, la perdita netta del gruppo AS Roma è stata di circa 170 milioni di euro (al 31 marzo 2020 il bilancio consolidato era sotto di 139,6 milioni), a cui va aggiunto un debito finanziario netto da circa 300 milioni.

Dati che impongono la massima cautela nella fase in cui viene costruita la squadra del futuro, che dovrà per forza di cose costare di meno rispetto a quella della passata stagione. I primi nomi di cui ci si vuole liberare a Trigoria sono quelli di Pastore e Schick, che hanno due situazioni di mercato diametralmente opposte.

Il trequartista è stato operato all’anca e dal suo entourage sono stati chiarissimi: il Flaco almeno fino a gennaio resterà alla Roma e non ci sono quindi chance di un suo addio anticipato, un evento che porterebbe a risparmiare circa 13 milioni annui. Molto più facile invece vendere il ceco su cui è in forte pressing il Bayer Leverkusen, pronto ad approfittare della liquidità in arrivo dalla cessione di Havertz per scavalcare il Lipsia.

Fonte: Il Tempo