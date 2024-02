Ds Roma, Maurice: “Resto al Rennes fino a giugno”. Massara smentisce contatti, il favorito diventa Neppe

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ sempre più ingarbugliata la corsa alla carica di prossimo direttore sportivo della Roma, che sui giornali è diventato un tema fisso di questi giorni, tra candidati in risalita e altri che sembrano perdere consistenza.

Fino a ieri il grande favorito era Florian Maurice, 50 anni, attuale direttore tecnico del Rennes che saluterà il club francese a scadenza di contratto. Ma ieri il dirigente transalpino ha dichiarato pubblicamente di essere concentrato al 100% sul suo compito e che resterà al Rennes fino a giugno.

Parole che sembrano metterlo fuori gioco dalla corsa alla poltrona di ds nella Roma: i giallorossi, rimasti orfani di Tiago Pinto, devono annunciare al più presto il prossimo direttore sportivo che avrà il compito non facile di lavorare sulla costruzione di una squadra che a giugno vedrà tanti calciatori, tra prestiti e scadenze di contratto, lasciare Trigoria.

Con Maurice che scende nel borsino, salgono le quotazioni del giovane Marco Neppe, 37 anni, ex Bayern Monaco. Un profilo che piace tantissimo ai Friedkin, ma che ha diverse proposte sul piatto. Resta in corsa Christopher Vivell, nella lista dei papabili è presente anche Ricky Massara, unico italiano in lizza, che però smentisce di aver avuto contatti con la Roma.

Fonti: Leggo / Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Corriere dello Sport