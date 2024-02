Le scelte di DDR: confermato il 4-3-3. Bove verso la panchina, debutta Angelino

NOTIZIE AS ROMA – Sembrano essere stati sciolti gli ultimi dubbi di formazione nella Roma in vista della partita di questa sera contro il Cagliari, anche se non c’è l’unanimità di visione dell’undici giallorosso sui quotidiani oggi in edicola.

Per la stragrande maggioranza dei giornali, dalla Gazzetta al Corriere, da Il Messaggero a Il Romanista, De Rossi confermerà il 4-3-3 con Angelino al debutto sulla fascia sinistra. A destra agirà Karsdorp, mentre in mezzo spazio alla coppia Mancini-Llorente.

A centrocampo sembra destinato a restare fuori Bove, con Paredes che si riprenderà la cabina di regia e Cristante che agirà da intermedio: l’ultima maglia andrà di diritto sulle spalle di capitan Pellegrini. In attacco confermato il tridente formato da Dybala, Lukaku e Stephan El Shaarawy. Partirà dalla panchina Baldanzi, pronto a subentrare nella ripresa.

L’unico giornale ad avere una visione diversa dell’undici giallorosso è Il Tempo, che invece punta su un 4-3-2-1 con Bove a centrocampo e Pellegrini schierato al fianco di Dybala alle spalle di Big Rom. A farne le spese in questo caso sarebbe El Shaarawy, che tornerebbe in panchina.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Corriere dello Sport / Il Romanista