Roma, caccia al tris

AS ROMA NEWS – Dopo i ko di Lazio e Fiorentina, e le vittorie di Napoli, Atalanta e Bologna, questa sera, ore 20:45, tocca alla Roma. La bagarre Champions è sempre lì, con continui sorpassi e controsorpassi tra le dirette concorrenti.

I giallorossi dovranno sfruttare al massimo un calendario favorevole per rimettersi in carreggiata: battendo il Cagliari all’Olimpico, i ragazzi di De Rossi si posizionerebbero di nuovo al quinto posto, a meno uno dall‘Atalanta. Alla luce degli ultimi risultati, sembra essere proprio la squadra di Gasperini quella con cui bisognerà fare principlamente i conti in ottica quarto posto.

Dopo le vittorie, non brillantissime, contro Verona e Salernitana, la Roma proverà a calare il tris: i sardi sono in piena lotta per non retrocedere, una formazione che non presenta grandi individualità e che si affida spesso ai gol last minute di Pavoletti per strappare punti preziosi in chiave salvezza, oltre che all’esperienza di un tecnico come Claudio Ranieri, a cui stasera l’Olimpico riserverà il solito meritato tributo.

La Roma invece deve cominciare a sfruttare al meglio il suo potenziale offensivo, al massimo della sua forza quando in campo ci sono sia Dybala che Lukaku. De Rossi da stasera avrà poi a disposizione anche Baldanzi (in panchina) e Angelino (titolare), due rinforzi di qualità che possono dare una mano importante alla squadra.

La speranza è di riuscire a intravedere passi in avanti nella costruzione della nuova Roma che De Rossi ha in mente. Una squadra più votata all’attacco, rapida nella circolazione della palla, pronta all’imbucata quando trova lo spazio giusto in cui infilarsi. Il tecnico ha avuto una settimana piena per poter lavorare su alcuni concetti tattici che i ragazzi devono produrre con maggior efficacia in campo. Se ci riusciranno, la possibilità di arrivare ai tre punti stasera sarà di sicuro più alta.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini