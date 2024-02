Serie A: l’Inter vince la sfida scudetto con la Juventus (1-0). L’Atalanta batte la Lazio (3-1) e rafforza il quarto posto

ALTRE NOTIZIE – L’Inter vince lo scontro scudetto con la Juventus per 1 a 0, e allunga a più quattro sui bianconeri nonostante il match in meno da disputare.

Il primo tempo si chiude con i nerazzurri avanti di un gol grazie all’autorete di Gatti nel tentativo del difensore di chiudere su Thuram. Nella ripresa le occasioni migliori le ha ancora la squadra di Inzaghi, ma Szczesny e il palo tengono a galla la Juve, che però non ha la forza per trovare la via del pari.

Nel match delle 18 vittoria piuttosto netta dell’Atalanta nello scontro Champions con la Lazio: i bergamaschi trionfano in casa per 3 a 1.

Sblocca il match Pasalic, prima dell’intervallo raddoppio di De Ketelaere su rigore, poi nella ripresa è ancora il belga ad andare a segno chiudendo il match. Inutile il gol di Immobile su penalty.

La squadra di Gasperini raggiunge quota 39 punti, rafforzando il quarto posto. La Lazio invece resta ferma a 34, ancora un punto dietro la Roma.

Giallorossi.net – T. De Cortis