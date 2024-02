Pinto, il retroscena di Zazzaroni: “A Trigoria disse ‘qualcuno andrà via prima di me…'”

NOTIZIE AS ROMA – Oggi il Corriere dello Sport, in un editoriale a firma di Ivan Zazzaroni, torna sull’addio di Tiago Pinto, general manager che ha lasciato da qualche giorno l’incarico di general manager del club giallorosso.

Stando a quanto racconta il giornalista e direttore del quotidiano sportivo romano, i rapporti tra l’ormai ex gm e Josè Mourinho erano ridotti ai minimi termini. A sostegno di questa tesi, Zazzaroni rivela un retroscena risalente ai giorni in cui la Roma aveva annunciato l’addio anticipato di Pinto.

“Spendo la confidenza di un dirigente della Roma che non avrei voluto riportare“, scrive oggi il giornalista sul Corriere dello Sport. “Quando è uscita la notizia delle dimissioni di Pinto, a Trigoria gli hanno sentito dire ‘qualcuno andrà via prima di me’.”

“L’esonero di Mourinho era ampiamente programmato Da mesi e per ragioni che esulano dall’aspetto tecnico. Bisognava soltanto aspettare il momento giusto. Che è arrivato a metà gennaio. L’ingratitudine è una mescolanza di egoismo, orgoglio e stupidità. Non l’ho detto io, ma Renato Cartesio, per tutti Cartesio. Che la sapeva lunga e non gioca mediano nel Rio Ave”.

Fonte: Corriere dello Sport

