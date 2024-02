“ON AIR!” – ROSSI: “Volgare l’addio di Pinto, mi sembra un finto umile”, PRUZZO: “Stasera mi aspetto tre punti di routine”, CASANO: “Roma-Inter partita battezzata”, MATTIOLI: “Se i nerazzurri giocano come ieri non ce n’è per nessuno”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Giacomo Losi ieri muore fisicamente, ma non morirà mai nell’immaginario collettivo del tifoso giallorosso, anche delle nuove generazioni. Nonostante fosse di Soncino, in provincia di Cremona, era più romano e romanisti di tanti. Roma-Cagliari? Partita molto insidiosa, non mi fido der fettina, Ranieri è un vecchio volpone, mi aspetto una squadra tutta chiusa dietro, con Lovumbo che cerca di far partire i contropiedi e con Pavoletti che nel quarto d’ora finale di può far venire l’ansia… De Rossi? Non ne sbaglia una in conferenza stampa, mi comincia un po’ a innervosire. Spero cominci a dire qualche caz*ata, perchè la perfezione la trovo insopportabile… Pinto? Dice che lascia una Roma migliore, si dice bravo da solo, e la cosa la trovo un po’ volgare. E’ una brava persona, ma mi sembra un finto umile…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma la fanno giocare di lunedì ora che non ci sono le coppe, mi sembra una presa per i fondelli… Baldanzi? Sarà il vice Dybala, lo ha detto chiaramente De Rossi, che in conferenza stampa ha fatto il gioco delle coppie. Pinto? Gli abbiamo fatto i complimenti per aver lavorato per la Roma fino all’ultimo minuto. Il nuovo ds? Se fosse uno senza contratto sarebbe stato già annunciato, tipo Massara. Ma se fosse necessario aspettare fino a giugno, questo andrebbe in contrapposizione con il comunicato della Roma, che aveva parlato di settimane prima dell’annuncio del prossimo ds…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Baldanzi con Dybala lo vedo possibile nel 4-2-3-1, con l’argentino dietro a Lukaku e Baldanzi spostato sul centrodestra. Roma vittima sacrificale contro l’Inter? Ma dove sta scritto…ma dove? La Roma se la giocherà a viso aperto, e meno male…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Non sono contento della giornata passata, solo il Lecce mi ha dato soddisfazione contro la Fiorentina. Ieri avrei preferito che vincesse la Lazio e non l’Atalanta, perchè l’Atalanta sta tenendo un gran passo. La partita di stasera? Sono curiosissimo di vedere come giocherà la Roma e come giocherà Angelino. Baldanzi? Potrebbe entrare intorno al 65esimo, ma io dico che potrebbe giocare al posto di El Shaarawy e non per forza di Dybala…Roma-Inter? Ieri sera ho visto una squadra ieri che gioca un calcio meraviglioso, e sono terrorizzato dalle marcature di Mkhitaryan e Calhanoglu…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Baldanzi con Dybala? Io fatico a pensarli insieme. Roma-Inter? Quella è una partita battezzata…i nerazzurri verranno all’Olimpico per vincere e probabilmente lo faranno. A meno che la Roma non indovini la grande partita…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Con Losi se ne va un capitano vero, un guerriero. Era un eroe della storia giallorossa, e spero che stasera la Roma faccia qualcosa per omaggiarlo. La partita di stasera? C’è poco da dire oggi…la Roma deve battere il Cagliari, punto, e poi della partita ne parliamo domani. Se dovessi vincere, si aprirebbe davvero la caccia al quarto posto. L’Inter? Meglio che ha vinto ieri, lo scudetto lo ha praticamente vinto, non c’è niente da fare, si vede che è più forte…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Il mio ricordo di Losi non è del calciatore, ma per l’uomo sportivo che è sempre stato nel corso della sua vita. Nonostante l’età, è rimasto sul campo fino a pochi mesi fa a insegnare calcio. La Roma e il calcio sono state le sue passioni…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mi dispiace molto della scomparsa di Losi, era uno di quelli che ha fatto la storia di questo club e va ricordato con grande affetto. Cosa mi aspetto stasera dalla Roma? Tre punti di routine, e vedere se ci sarà questa evoluzione del gioco. Ora mi sembra che ci sia entusiasmo, e un mercato che nessuno si aspettava. Se dovesse andare bene, andresti a un solo punto dall’Atalanta. Ora la rosa è abbastanza a posto, e ora bisogna vedere se si riesce a fare il salto di qualità con le grandi. Lazio, Fiorentina e Napoli sono in difficoltà, e quindi siamo in corsa…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Se la Roma vincesse stasera darebbe sicurezza al nuovo allenatore, che deve scalare un monte molto alto. Tre partite, nove punti: anche se hai affrontato squadre un po’ così, sarebbero sempre nove punti…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “De Rossi ha vinto in maniera un po’ rocambolesca le prime partite. E’ un allenatore alle prime armi e ha bisogno di vittorie. Vedremo la squadra come ha assorbito il cambio di impostazione, se riesce a fare accettare ai giocatori un sistema di gioco leggermente diverso. La Roma con Mourinho era caduta un po’ nel torpore, e probabilmente per colpa di nessuno. Ora se fai risultato col Cagliari, con l’Inter te la giochi. Poi se l’Inter gioca come ieri, non ce n’è per nessuno, nemmeno per la Roma…”

