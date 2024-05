Dubbio Dybala, sarà staffetta con Baldanzi. Kristensen preferito a Celik

NOTIZIE AS ROMA – Dybala in gruppo nella rifinitura, ma l’impiego dalla Joya dal primo minuto è in dubbio per la partita di questa sera contro il Genoa. Tanto che oggi si dividono sulla titolarità dell’argentino, sulla quale puntano Corriere dello Sport, Tuttosport e Il Messaggero.

Secondo Gazzetta, Il Tempo e Il Romanista invece sarà Baldanzi a essere schierato nel tridente formato da El Shaarawy e Lukaku. Scontata la staffetta tra i due a partita in corso. L’altro dubbio è legato alla fascia destra, con De Rossi che sembra preferire Kristensen al turco Celik.

Per il resto l’undici anti Genoa sembra essere scontato, con Mancini e Ndicka al centro della difesa, Angelino a sinistra, e Cristante-Paredes-Pellegrini a centrocampo.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, El Shaarawy, Lukaku.

CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy, Lukaku.

TUTTOSPORT: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy, Lukaku.

IL MESSAGGERO: Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy, Lukaku.

IL TEMPO: Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, El Shaarawy, Lukaku.

IL ROMANISTA: Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, El Shaarawy, Lukaku.

