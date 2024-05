Ghisolfi alla Roma, in settimana l’annuncio. Il retroscena: ds sicuro del posto da due mesi

NOTIZIE AS ROMA – Si avvicina l’annuncio di Florent Ghisolfi come prossimo direttore sportivo della Roma. Oggi il suo Nizza giocherà l’ultima partita stagionale contro il Lille, poi calerà il sipario sulla stagione dei francesi.

A quel punto Ghisolfi dirà addio al suo vecchio club per sposare la causa romanista e cominciare il suo lavoro fianco a fianco con Daniele De Rossi. Per l’annuncio è ormai questione di giorni: da domani ogni giorno è quello buono. Così come quello del rinnovo dell’allenatore giallorosso, pronto a firmare un triennale.

Intanto oggi Il Tempo rivela un piccolo retroscena riguardante l’arrivo del dirigente transalpino alla corte dei Friedkin: nonostante l’annuncio della sua nomina sia arrivata a fine stagione, è già da almeno un paio di mesi che Ghisolfi era sicuro di aver convinto i Friedkin ad affidargli l’incarico di ds.

A lui spetterà il compito di costruire una Roma pronta a fare le fiamme in campo: giocatori giovani, sani, forti e affamati. E’ l’identikit tratteggiato ieri da mister De Rossi in conferenza stampa.

Fonti: Il Tempo / Corriere dello Sport

