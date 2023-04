Dybala a cena con Totti e De Rossi: chiede la maglia numero 10?

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Con tutte le debite differenze, Paulo Dybala sembra in qualche modo aver preso il posto di Francesco Totti nella Roma come leader tecnico di una squadra che spesso si affida alle giocate del suo campione per superare gli ostacoli.

L’ultimo episodio di questo tipo è successo proprio all’Olimpico, nella decisiva gara contro il Feyenoord: la Roma sembrava a un passo dall’eliminazione, ma poi una magia dell’argentino ha rimesso in piedi i suoi, che a quel punto hanno schiantato gli olandesi, guadagnandosi il pass per le semifinali di Europa League.

A osservare le giocate di Dybala l’altra sera c’era proprio Francesco Totti, al fianco di Daniele De Rossi, altra bandiera che il popolo romanista non ha dimenticato. “Con Francesco ho parlato alcune volte, ma non l’ho mai visto a Roma. Mi farebbe piacere andarci a cena o prenderci un caffè per parlare“, ha detto la Joya al termine della partita vinta giovedì scorso.

Parole che avranno un seguito: Francesco Totti e Paulo Dybala si vedranno presto a cena, in compagnia anche dello stesso De Rossi. Perchè nessuno meglio di loro può raccontargli cosa significa essere il simbolo di una città come Roma.

E’ possibile che nelle chiacchierate finisca la maglia numero 10, quella che Dybala non ha voluto chiedere al Capitano appena arrivato a Roma: “Me la devo guadagnare“, aveva detto l’argentino lo scorso anno. Stavola potrebbe chiederla a Francesco, soprattutto se avrà intenzione di legarsi alla Roma togliendo di mezzo ogni clausola rescissoria.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport