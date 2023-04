Llorente al centro della Roma: a lui le chiavi della difesa, e Pinto lavora al riscatto

AS ROMA NEWS – Con Chris Smalling ai box per una ventina di giorni, la Roma perde il suo pilastro difensivo che quest’anno aveva sempre giocato senza accusare mai un problema fisico.

Una stagione quasi perfetta quella dell’inglese, che si ferma proprio quando la squadra stava arrivando all’ultimo sprint. Josè Mourinho spera di riaverlo per la sfida contro il Leverkusen (difficile l’andata, più probabile il ritorno in Germania) e intanto pensa a come sostituirlo per le partite contro Atalanta, Milan, Monza e Inter.

Considerando che difficilmente lo Special One abbandonerà la difesa a tre per passare al più offensivo 4-2-3-1, viene naturale pensare che sarà lo spagnolo Diego Llorente l’uomo chiamato a non far sentire la mancanza di Smalling al centro della difesa. Senso della posizione, forte nel gioco aereo, piede educato, lo spagnolo potrebbe dare anche maggiori geometrie nell’uscita palla a terra della squadra.

Intanto Tiago Pinto è già in contatto con il Leeds per parlare del suo riscatto a fine stagione: la Roma non pensa di spendere i 18 milioni di euro pattuiti per averlo a giugno, ma è pronta a trattare su una cifra al ribasso. Llorente sarebbe ben felice di restare nella Capitale: il suo obiettivo è sempre stato quello di riuscire a convincere il club capitolino a trattenerlo. Cosa che sta facendo a suon di prestazioni convincenti.

