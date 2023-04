Smalling e Wijnaldum, c’è la lesione al flessore: preoccupa l’inglese, tempi di recupero incerti

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Brutte notizie per Josè Mourinho in vista di un ciclo decisivo di partite per la Roma da qui al prossimo mese.

Lo Special One infatti rischia di perdere Chris Smalling e Gini Wijnaldum per questo rush finale di stagione: entrambi i giocatori hanno svolto oggi gli esami che hanno confermato i timori iniziali, e cioè una lesione muscolare.

E’ quanto filtra da Trigoria, ma per il momento non si sa di più. La situazione più preoccupante è quella del difensore inglese, per il quale la lesione appare più severa e avrà bisogno di tempi più lunghi.

Una pessima notizia per la Roma, che perde il suo pilastro difensivo e il centrocampista in più che aveva appena ritrovato. I tempi di recupero restano incerti, se ne saprà di più nelle prossime ore.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini