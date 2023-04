La Roma Femminile a un passo dallo scudetto: Juventus battuta 3 a 2, è festa al Tre Fontane

AS ROMA NEWS – Vittoria pesantissima che può significare scudetto per la Roma Femminile, che oggi al Tre Fontane ha battuto la Juventus per 3 a 2 al termine di un match entusiasmante.

Gara che parte subito in modo vibrante: vantaggio delle bianconere con Bonansea, pareggio immediato delle giallorosse con Andressa. Prima dell’intervallo però un rigore dubbio assegnato dall’arbitro alle ospiti permette a Caruso di rimettere la Juve avanti.

Nella ripresa però la Roma ribalta il match: segnano Giacinti e Roman per il sorpasso che può valere il tricolore. Il distacco ormai è siderale tra giallorosse e bianconere.

Il Tre Fontane fa festa con le ragazze di Spugna, che con questa vittoria suggellano una stagione indimenticabile. Da segnalare la presenza di Josè Mourinho e Tiago Pinto sugli spalti.

Giallorossi.net – F. Turacciolo