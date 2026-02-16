Dybala: “A Roma sto bene. Malen si è adattato molto velocemente. Totti? La gente impazzisce per lui, è un Dio” (VIDEO)

Paulo Dybala si è raccontato al canale YouTube dell’ex rugbista argentino Augustin Creevy subito dopo la partita vinta contro il Cagliari. Tra i tanti argomenti toccati, anche quelli relativi alla sua avventura alla Roma.
Su Malen: “È venuto qui nel mercato invernale e si è adattato molto velocemente. È un altro calcio rispetto a quello inglese. Ha giocato bene (contro il Cagliari ndr.). Spero possa andare al Mondiale. Lui è venuto sapendo di giocare e di potersi mettere in mostra e sta già facendo gol”.
Sull’ambiente e Totti: “A Roma sto bene, la gente è molto appassionata di calcio, ma soprattutto della Roma. Totti ieri non l’abbiamo visto: non scende perché ora non è nel club (All’Olimpico contro il Cagliari ndr.). È una figura, un Dio. È incredibile. Ieri lo hanno inquadrato e la gente impazzisce”.
Con Gasperini ci si allena tanto? “Sì, molto. È molto esigente e gli allenamenti sono duri. Oggi il calcio è molto intenso e fisico: altrimenti ti passano sopra. Ora tutti sono bestie, velocissimi e forti. Negli ultimi anni faccio molto pilates, che mi aiuta a livello muscolare, soprattutto a rinforzare i muscoli profondi che normalmente non alleni”.
rimettiti che vogliamo vedere scintille con malen e chissà sto benedetto rinnovo
Dybala con un contratto giusto lo terrei! Con totti poi il marketing verso il nuovo stadio aiuta. Per me gestito bene fa la Differenza in questa serie a. Dovrebbe giocare tutti I secondi tempi. Poi gasperini usa cambiare tutto il reparto avanzato nelle partite.
