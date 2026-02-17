Emergenza finita: la Roma ritrova i big e Gasp sorride

La Roma comincia finalmente a svuotare l’infermeria. Dopo settimane vissute tra cerotti, cambi forzati e conti fatti col calendario, da Trigoria arrivano segnali incoraggianti che fanno sorridere Gian Piero Gasperini e il suo staff.
Il primo sospiro di sollievo riguarda Wesley. Il brasiliano, uscito malconcio dal Maradona dopo il pestone di Amir Rrahmani che ha portato al rigore giallorosso, si è sottoposto agli esami strumentali che hanno escluso fratture o lesioni. Solo una forte contusione alla caviglia sinistra: ghiaccio, terapia e prudenza. Probabile un turno di riposo contro la Cremonese, con l’obiettivo di riaverlo al massimo per il big match successivo.
Buone notizie anche dal fronte Paulo Dybala. Gli accertamenti al ginocchio hanno dato esito positivo e la Joya è pronta a tornare ad allenarsi già da domani. L’obiettivo è chiaro: lasciarsi alle spalle il forfait inatteso dell’ultima giornata e rientrare stabilmente nei meccanismi della squadra. Per l’argentino possibile uno scampolo di gara contro i lombardi per mettere benzina nel motore in vista della Juve.
Chi invece è già pienamente recuperato è Manu Koné. La lesione muscolare è ormai un ricordo e il francese è di nuovo a disposizione, pronto a garantire intensità e fisicità in mezzo al campo. Sulla via del recupero anche Mario Hermoso e Stephan El Shaarawy, che puntano a rientrare gradualmente già nelle prossime rotazioni.
La partita di domenica contro la Cremonese diventa così un passaggio chiave: non solo tre punti, ma un banco di prova per gestire i rientri senza forzature. La missione di Gasperini e dello staff medico è chiara e non ammette scorciatoie: arrivare con tutti i pezzi pregiati tirati a lucido alla sfida Champions contro la Juventus, in programma il 1° marzo.
Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Leggo