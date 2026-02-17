Roma, è già Malen-mania: febbre a 90 per il nuovo bomber

L’impatto di Donyell Malen sulla Roma continua a crescere e ormai va oltre i semplici numeri, già di per sé clamorosi. Cinque gol in cinque partite, un avvio così lo aveva avuto solo Gabriel Omar Batistuta, che resta l’unico precedente migliore nella storia giallorossa. Un paragone pesante, ma inevitabile, soprattutto alla luce delle parole di Gian Piero Gasperini, convinto che con l’olandese fin dall’inizio della stagione la Roma avrebbe oggi qualche punto in più.

Attorno all’olandese, intanto, è scoppiata una vera e propria Malen-mania. L’Olimpico lo ha adottato in tempo record, i social giallorossi sono pieni di esaltazioni, paragoni e numeri snocciolati partita dopo partita. È diventato il volto nuovo della speranza Champions, il giocatore che accende lo stadio a ogni controllo orientato e che dà la sensazione che “qualcosa possa sempre succedere”. Un entusiasmo che la Roma non respirava da tempo attorno a un centravanti.

Malen non è soltanto un finalizzatore implacabile. È presenza costante in area, capacità di attaccare il primo palo, di legare il gioco e di trascinare i compagni. Lo dicono le doppiette consecutive, ma lo confermano anche i dati: una conclusione ogni tredici minuti, primato nei tocchi in area avversaria in Serie A dal giorno del debutto e una sensazione continua di pericolosità che la Roma, nella prima parte della stagione, semplicemente non aveva.

Il suo inserimento è stato immediato e totale, al punto che i giallorossi si sono scoperti rapidamente dipendenti dal numero 14. Anche per questo il futuro appare già scritto. Il diritto di riscatto fissato a 25 milioni con l’Aston Villa è destinato a trasformarsi in obbligo, ma al di là delle clausole la volontà del club è chiara: Malen è il presente e il futuro della Roma di Gasperini.

In un reparto offensivo pieno di incognite fisiche e di soluzioni ancora acerbe, l’olandese rappresenta l’unica vera certezza. Ora servono continuità e autonomia, perché tra Cremonese, Juventus ed Europa la Roma avrà bisogno di lui più che mai. Se poi il confronto con Batistuta dovesse diventare qualcosa di più di una suggestione, allora si potrà parlare davvero di un attaccante capace di lasciare un segno profondo nella storia giallorossa.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Corsera