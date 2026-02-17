Stadio Roma, delibera in Giunta entro 10 giorni

Si avvicina un ulteriore passo in avanti nell’iter per la costruzione del nuovo Stadio della Roma a Pietralata. Lo scorso 23 dicembre il club giallorosso aveva consegnato il progetto di fattibilità tecnico-economica del futuro impianto e ora il percorso burocratico prevede un ulteriore passaggio in Campidoglio, scrive oggi Il Tempo.
All’interno della maggioranza guidata dal sindaco Gualtieri sono state scandite nelle scorse ore le date per arrivare al nuovo sì in Aula Giulio Cesare: il 26 febbraio, se verranno rispettati i tempi, la delibera andrà in Giunta, mentre il voto è attualmente previsto nella seconda settimana di marzo. In questi giorni sarà completato l’asseveramento delle prescrizioni del Comune.
In particolare è in fase di analisi l’asseverazione del piano economico-finanziario dello stadio nei numeri presentati dai Friedkin. Dopo la Giunta l’iter prevede l’esame del testo da parte di sei commissioni capitoline: Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Mobilità, Urbanistica e Sport. Dopo di che, il testo tornerà in assemblea per la conferma definitiva con il voto da parte del consiglio comunale.
Il tutto mentre si attende la ripresa degli scavi archeologici a Pietralata e mentre i Friedkin stanno ricevendo gli ok definitivi dalle banche per la quota da loro non finanziata per la costruzione.
Fonte: Il Tempo
6 commissioni capitoline… una richiesta integrazioni a testa e si perdono 3 mesi…
Io credo che la cosa fondamentale sia la posa della prima pietra prima dell’inevitabile cambio di amministrazione.
Già hanno allungato i tempi rispetto a due settimane fa. Entro febbraio doveva esserci l’ok in Giunta, ora siamo alla metà di marzo. Bene così. Pensa quanto ci metteranno le commissioni. Prima di maggio-giugno non ci sarà mai la delibera del Consiglio comunale ed è una speranza.
Sei commissioni per una decisione Alla faccia della burocrazia
…mi aspetto il ricorso del comitato per la salvaguardia del bacarozzo di Pietralata…
Se nel frattempo cambia il sindaco addio stadio
Ma non c è un Commissario ad hoc per la questione Stadi????!!!!
L’hanno nominato poche settimane fa!!!!
Speriamo che possa intervenire in fretta!!!!
da quanto ho capito può intervenire solo in conferenza dei servizi
Oddio, considerando la storia decennale e la burocrazia bradipa, il concetto di “in fretta!!!!” non mi sento di accostarlo, a meno che non lo leghiamo alla speranza, ma si sa che chi di speranza vive…
A proposito del nuovo stadio della Roma,vi voglio raccontare un breve aneddoto che mi riguarda capitato poche settimane fa.
Dopo chissà quanti anni ho preso la metro B con mia moglie a Magliana e viaggiando per curiosità mi sono messo a vedere la tabellina delle fermate di questa linea. E’ stato allora che ho notato la fermata “Pietralata” e subito ho detto a mia moglie :
– Capperi, con questa linea si va diretti al nuovo stadio della Roma in mezzora !
Chissà , dentro di me istintivamente è come se fossi tornato ragazzo e il tempo non fosse mai passato.
Ma dopo l’iniziale euforia,mi assalì il pensiero degli anni che avevo e di quelli che ancora ci volevano per la costruzione dell’opera ,e sempre rivolto a mia moglie chiosai :
– Sarebbe stato bello,poterci andare…
