Stadio Roma, delibera in Giunta entro 10 giorni

10
112

Si avvicina un ulteriore passo in avanti nell’iter per la costruzione del nuovo Stadio della Roma a Pietralata. Lo scorso 23 dicembre il club giallorosso aveva consegnato il progetto di fattibilità tecnico-economica del futuro impianto e ora il percorso burocratico prevede un ulteriore passaggio in Campidoglio, scrive oggi Il Tempo.

LEGGI ANCHE – AS Roma: consegnato il progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo stadio (COMUNICATO UFFICIALE)

All’interno della maggioranza guidata dal sindaco Gualtieri sono state scandite nelle scorse ore le date per arrivare al nuovo sì in Aula Giulio Cesare: il 26 febbraio, se verranno rispettati i tempi, la delibera andrà in Giunta, mentre il voto è attualmente previsto nella seconda settimana di marzo. In questi giorni sarà completato l’asseveramento delle prescrizioni del Comune.

In particolare è in fase di analisi l’asseverazione del piano economico-finanziario dello stadio nei numeri presentati dai Friedkin. Dopo la Giunta l’iter prevede l’esame del testo da parte di sei commissioni capitoline: Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Mobilità, Urbanistica e Sport. Dopo di che, il testo tornerà in assemblea per la conferma definitiva con il voto da parte del consiglio comunale.

Il tutto mentre si attende la ripresa degli scavi archeologici a Pietralata e mentre i Friedkin stanno ricevendo gli ok definitivi dalle banche per la quota da loro non finanziata per la costruzione.

LEGGI ANCHE – Stadio della Roma, esposto in Procura dei Comitati del No: “Falso ideologico e truffa aggravata”

Fonte: Il Tempo

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteRoma, è già Malen-mania: febbre a 90 per il nuovo bomber
Articolo successivoFLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

10 Commenti

    • Io credo che la cosa fondamentale sia la posa della prima pietra prima dell’inevitabile cambio di amministrazione.

  2. Già hanno allungato i tempi rispetto a due settimane fa. Entro febbraio doveva esserci l’ok in Giunta, ora siamo alla metà di marzo. Bene così. Pensa quanto ci metteranno le commissioni. Prima di maggio-giugno non ci sarà mai la delibera del Consiglio comunale ed è una speranza.

  6. Ma non c è un Commissario ad hoc per la questione Stadi????!!!!
    L’hanno nominato poche settimane fa!!!!
    Speriamo che possa intervenire in fretta!!!!

    • Oddio, considerando la storia decennale e la burocrazia bradipa, il concetto di “in fretta!!!!” non mi sento di accostarlo, a meno che non lo leghiamo alla speranza, ma si sa che chi di speranza vive…

  7. A proposito del nuovo stadio della Roma,vi voglio raccontare un breve aneddoto che mi riguarda capitato poche settimane fa.
    Dopo chissà quanti anni ho preso la metro B con mia moglie a Magliana e viaggiando per curiosità mi sono messo a vedere la tabellina delle fermate di questa linea. E’ stato allora che ho notato la fermata “Pietralata” e subito ho detto a mia moglie :
    – Capperi, con questa linea si va diretti al nuovo stadio della Roma in mezzora !
    Chissà , dentro di me istintivamente è come se fossi tornato ragazzo e il tempo non fosse mai passato.
    Ma dopo l’iniziale euforia,mi assalì il pensiero degli anni che avevo e di quelli che ancora ci volevano per la costruzione dell’opera ,e sempre rivolto a mia moglie chiosai :
    – Sarebbe stato bello,poterci andare…

  8. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome