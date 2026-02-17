Lotito svela il nuovo stadio della Lazio: “Un sogno responsabile per Roma e i tifosi”

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha presentato il progetto del nuovo stadio sottolineando come l’iniziativa non sia solo un intervento edilizio, ma una visione di lungo periodo per la città e per il club. «Oggi non presentiamo semplicemente un progetto edilizio. Presentiamo una visione», ha detto, evidenziando l’importanza di intervenire in un contesto storico come quello dello Stadio Flaminio, costruito per le Olimpiadi del 1960, nel pieno rispetto delle regole urbanistiche e architettoniche.

Lotito ha insistito sulla sostenibilità e sul miglioramento della qualità della vita urbana: delocalizzazione dei parcheggi, potenziamento del trasporto pubblico, incentivazione della mobilità pedonale e ciclabile, aumento delle aree verdi e riduzione dell’impatto acustico. «Valutate il progetto per quello che è: un intervento che migliora un’area oggi degradata, che porta verde, mobilità sostenibile, qualità urbana e restituisce alla Lazio una casa coerente con la sua storia», ha spiegato.

Il presidente ha voluto rassicurare anche i tifosi, sottolineando come ogni scelta sia orientata esclusivamente al bene della società: «Ogni tifoso sogna uno stadio pieno, moderno, identitario. Anch’io lo sogno. Ma il sogno deve camminare sulle gambe della sostenibilità, del rispetto delle regole e dell’equilibrio economico».

Lotito ha annunciato inoltre la conferenza programmatica “Lazio 2032 – Il Sogno Responsabile”, in cui saranno illustrati piani industriali e strategici del club a cinque anni, inclusa la possibilità che lo Stadio Flaminio possa ospitare grandi eventi europei. «Non è un punto di arrivo, ma uno strumento per crescere in modo stabile e responsabile. La Lazio è di chi la ama. E chi la ama ha il dovere di pensare al suo futuro», ha concluso.

