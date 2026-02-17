Lotito svela il nuovo stadio della Lazio: “Un sogno responsabile per Roma e i tifosi”

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha presentato il progetto del nuovo stadio sottolineando come l’iniziativa non sia solo un intervento edilizio, ma una visione di lungo periodo per la città e per il club. «Oggi non presentiamo semplicemente un progetto edilizio. Presentiamo una visione», ha detto, evidenziando l’importanza di intervenire in un contesto storico come quello dello Stadio Flaminio, costruito per le Olimpiadi del 1960, nel pieno rispetto delle regole urbanistiche e architettoniche.
Lotito ha insistito sulla sostenibilità e sul miglioramento della qualità della vita urbana: delocalizzazione dei parcheggi, potenziamento del trasporto pubblico, incentivazione della mobilità pedonale e ciclabile, aumento delle aree verdi e riduzione dell’impatto acustico. «Valutate il progetto per quello che è: un intervento che migliora un’area oggi degradata, che porta verde, mobilità sostenibile, qualità urbana e restituisce alla Lazio una casa coerente con la sua storia», ha spiegato.
Il presidente ha voluto rassicurare anche i tifosi, sottolineando come ogni scelta sia orientata esclusivamente al bene della società: «Ogni tifoso sogna uno stadio pieno, moderno, identitario. Anch’io lo sogno. Ma il sogno deve camminare sulle gambe della sostenibilità, del rispetto delle regole e dell’equilibrio economico».
Lotito ha annunciato inoltre la conferenza programmatica “Lazio 2032 – Il Sogno Responsabile”, in cui saranno illustrati piani industriali e strategici del club a cinque anni, inclusa la possibilità che lo Stadio Flaminio possa ospitare grandi eventi europei. «Non è un punto di arrivo, ma uno strumento per crescere in modo stabile e responsabile. La Lazio è di chi la ama. E chi la ama ha il dovere di pensare al suo futuro», ha concluso.
Redazione GR.net
Un futuro???? In SERIE B dovete stare per essere COERENTI con il VOSTRO passato!!!!
In effetti questo ormai ha le visioni, sarebbe ora di praticare l’antidoping a Montecitorio…
Però non ho capito quando Lolito dice: “…un intervento che migliora un’area oggi degradata, che porta verde, mobilità sostenibile, qualità urbana e restituisce alla Lazio una casa coerente con la sua storia.” Ma parla del Flaminio o pensa di costruire a Rebibbia?
comunque incredibile come il loro progetto è volto a recuperare un area degradata, a ampliare la zona di verde e valorizzare la mobilità urbana dal punto di vista qualitativo. La Roma invece sta creando a quanto pare un ecomostro, distruttore di alberi e zone per pipistrelli. senza la benché minima noncuranza della logistica del luogo. Quanto mi fanno schifo queste cose, zero coerenza. A loro non va detto nulla perché stanno toccando il Flaminio. Mentre chi si vuole creare una ‘casa’ nuova in un terreno essenzialmente vuoto, e curato malissimo, sono da denunciare…. follia. Letteralmente i Firedikin vogliono valorizzare una parte di Roma minimamente considerata per dare lustro in positivo ai quartieri circostanti e ripristinare l’intera zona dal punto di vista della bonifica. Dando anche posti di lavoro….. 1 miliardo non si spende per puro caso.
