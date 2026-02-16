FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 16 febbraio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:50 – Malen: “Orgogliosi”, Mancini: “Squadra vera”

Reazioni social al pari di ieri sera al Maradona. Malen guarda avanti e scrive su Instagram: “Non il risultato che volevamo, ma orgoglioso del gruppo. Andiamo”. Sulla stessa linea Gianluca Mancini, che sottolinea lo spirito della squadra: “Prestazione da squadra vera su un campo difficile. Sempre con voglia di combattere e migliorare, insieme! Avanti Roma!”.

Ore 9:30 – Tornano Hermoso e Koné, test per Dybala

La Roma sarà di scena domenica all’Stadio Olimpico contro la Cremonese. Saranno recuperati Mario Hermoso, out a Napoli per il dolore al piede, e Manu Koné, fermo dal Milan per una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro e vicino al rientro già nei giorni scorsi. Da valutare invece Paulo Dybala: ha avvertito di nuovo dolore al ginocchio, oggi effettuerà un test in campo. Nei prossimi giorni esami per Wesley, che ha la caviglia gonfia. (Il Tempo / Il Messaggero)

Ore 8:55 – I voti dei quotidiani: Malen domina, Mancini sotto tono

Pareggio amaro al Maradona per la Roma, rimontata due volte dal Napoli. Le pagelle dei quotidiani premiano senza discussioni Donyell Malen, migliore in campo con una media voto di 7.64: gol, strappi e peso offensivo totale. Molto bene anche Evan Ndicka (6.85) e Wesley (6.64). Tra i peggiori Gianluca Mancini (5.92), in difficoltà difensiva, e Lorenzo Pellegrini (5.78), poco incisivo. Sufficienza piena per Gian Piero Gasperini (6.42).

Ore 7:50 – Solo 29 tifosi romanisti al Maradona

Oltre cinquantunomila spettatori hanno assistito ieri a Napoli-Roma, scontro diretto per la Champions che ha catalizzato l’attenzione di uno stadio quasi interamente azzurro ad eccezione dei 29 indomiti tifosi della Roma che hanno occupato il settore riservato agli ospiti. Un numero molto esiguo in ragione delle limitazioni imposte ai residenti nella regione Lazio. (Corriere dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…