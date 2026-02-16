Totti: “Sto parlando con la Roma, siamo ai dettagli. Sono stato a cena con Gasperini, sta facendo un grandissimo lavoro”

Il ritorno di Francesco Totti alla Roma non è più solo una suggestione. A confermarlo è stato lo stesso ex capitano giallorosso, intercettato a margine di un evento targato Betsson, dove ha lasciato intendere come i contatti siano già entrati in una fase concreta.
“Sì, stiamo parlando, e sono andato anche a cena con Gian Piero Gasperini”, ha rivelato Totti, parole che inevitabilmente riaccendono l’entusiasmo dell’ambiente romanista e alimentano le voci su un possibile ritorno dell’ex numero 10 in un ruolo operativo all’interno del club.
Queste le sue dichiarazioni integrali a Sky Sport appena rese note: “Sono un tifoso della Roma, ora ne parlo al di fuori. La Roma è casa mia anche se non ci sono, e sono contento di quello che stanno facendo e del percorso intrapreso. Ci sono state voci in questo periodo, è vero che stiamo parlando e discutendo sui dettagli. Stiamo decidendo su qual è la cosa migliore per tutti e spero che prima o poi riusciamo a risolvere questa situazione. Presto o tardi, ma stiamo parlando, questo è sicuro”.
Su Gasperini: “Sta facendo un grandissimo lavoro, siamo tutti dietro a lui con la speranza che si possa tornare almeno in Champions League. Totti vicino a Gasperini? Ci sono stato, fuori da Trigoria, a cena fuori. Abbiamo parlato di tutto, non solo di calcio, anche extra calcio”.
Fonte: Sky Sport
👍👍👍👍👍… era ora Francesco!!… questo mi fa buttar giù meglio il boccone amaro dei punti buttati da Gasperini a Napoli.
Ti meriti Ivan Juric
Andreazzoli c’è spieghi quel Derby che abbiamo perso dai la colpa a Totti e a De Rossi io non me l’ ho ricordo e bello parla adesso potevi parla prima a Roma come dici te manca l’oggettività spiegacacelo te quello che mancava alla Roma sempre sempre sempre forza Roma
Riaccende l’entusiasmo della piazza? Deve venire in società con un incarico adatto alle competenze che ha e in cui può dare una mano alla società. Altri incarichi che vanno oltre le sue competenze sarebbero un danno alla società a prescindere da chi vuole Totti in qualsiasi incarico.
ciao Carlo, il fatto che la società è interessata è perché Totti nel mondo è rinomato, un mito, questa cosa farà notizia in tutto il mondo, quindi riaccende l’interesse sulla Roma, vendita merchandising, sponsor, non penso sia un danno anzi tutto il contrario, con la guida di Ranieri e l’accordo con Gasperini è un operazione fantastica, il ruolo glielo cuce addosso Ranieri, sarà l’erede di Ranieri stesso.
Esatto, è che puo’ fa?
Si ma che non sia una telenovela a puntate se deve far parte dello staff chiudiamo subito e cominciamo a lavorare per il prossimo calciomercato sotto con i rinnovi ed acquisti importanti…. avanti….
Non può,
ha un contatto con Betson, scommesse sportive.
non può avere nessun incarico finchè quel contratto è valido.
Poi magari è in scadenza, non lo so,
ma a oggi è così-
Anto, potrebbe pure rescinderlo, quel contratto. Magari stanno discutendo (anche) proprio su quello, sulla cifra per coprire i mancati introiti causati da una interruzione del contratto con il suo sponsor.
@ Anto
Hanno presentato anche Baggio come nuovo testimonial. Che possa essere un passaggio di testimone?
Penso che se ci fosse stato Totti,Bailey non sarebbe mai venuto alla Roma e prima di Bailey tante altre pippe e mezze pippe.
Quindi bentornato.
…pure sto mito che i campioni nel gioco siano pure i campioni nello scouting è tutto da dimostrare. Essere un valido osservatore non ha nulla a che vedere con l’essere stato un grande giocatore. A me sembra più un’operazione simpatia x attrarre la fidelizzazione dei tifosi. Vedremo…
Chico i calciatori non sono grandi osservatori….invece macellai…baristi e benzinai si.
La Mia Roma:
Svilar
Ghilardi-Mancini-Ndicka
Wesley-Pisilli-Koné-Angeliño
Dybala/Soulé – Zaragoza
Malen
Giocatore unico, ma smesso di calcare il rettangolo verde, non mi ha mai entusiasmato nelle sue varie attività ed uscite. Speriamo bene.
A Roma più gente come Totti, Gasperini e Malen, meno Cristante, Pellegrini etc.
bravo, non ti curare dei minus
Totti ha una cassa di risonanza enorme, se le cose vanno bene ok, ma se dovessero andare male sarebbe deleterio per tutto l’ambiente. Spero scelgano bene il ruolo, ma spero che poi non dia di matto lui. La Roma deve restare sempre e comunque al di sopra di Totti.
secondo me Gasp ti ha chiesto di tornare a giocare dietro Malen…….
Non lo vedo, come non vedevo de Rossi allenatore. Sono presenze ingombranti, come maldini al Milan per esempio, e possono esserci solo se hanno competenze e carattere. Non mi sembra il caso di totti come dirigente. Vediamo ma io non lo prenderei
Chico quello che dici è vero, ma negli ultimi anni a Roma sti grandi professionisti dello scauting dove sono, non sarà un fenomeno nello scauting, ma sicuramente è un grande romanista e tifa Roma, se permetti mi fido più dì lui nel volere il meglio per la Roma (essendo Romano romanista e cresciuto con questa maglia sulla pelle) che di qualcun’altro che guarda solo i propri interessi , di una cosa sono estremamente sicura potrà sbagliare sicuramente come tutti, ma lo farà sicuramente cercando di fare il meglio per la Roma
Deve solo scoprire i giovani talenti prima che esplodano e diventino inavvicinabili, non deve fare nè l’ambasciatore e nè il gagliardetto. Attività di scouting di prim’ordine, questo serve e prendere i prossimi Malen anche più giovani. Utile, funzionale a livello tecnico, con le “suggestioni” non abbiamo vinto nulla…..
Ciao Ahò ti rispondo che ad oggi il ruolo migliore per Totti è quello che hai scritto tu, di rappresentanza (di immagine). Per altri ruoli non è adatto, anche perché non ha mai studiato. Comunque se avrà un ruolo che sia ben delineato, così da evitare potenziali fraintendimenti futuri. La cosa importante deve essere il bene solo della squadra/società non di altri, altrimenti non cresceremo mai.
Attenzione che non sia l ennesimo parafulmine per farci digerire le cessioni di kone e dicka mettendoci la faccia tanto c è Totti come garanzia ! io preferivo Samuel cmq .
