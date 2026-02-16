Totti: “Sto parlando con la Roma, siamo ai dettagli. Sono stato a cena con Gasperini, sta facendo un grandissimo lavoro”

Il ritorno di Francesco Totti alla Roma non è più solo una suggestione. A confermarlo è stato lo stesso ex capitano giallorosso, intercettato a margine di un evento targato Betsson, dove ha lasciato intendere come i contatti siano già entrati in una fase concreta.

“Sì, stiamo parlando, e sono andato anche a cena con Gian Piero Gasperini”, ha rivelato Totti, parole che inevitabilmente riaccendono l’entusiasmo dell’ambiente romanista e alimentano le voci su un possibile ritorno dell’ex numero 10 in un ruolo operativo all’interno del club.

Queste le sue dichiarazioni integrali a Sky Sport appena rese note: “Sono un tifoso della Roma, ora ne parlo al di fuori. La Roma è casa mia anche se non ci sono, e sono contento di quello che stanno facendo e del percorso intrapreso. Ci sono state voci in questo periodo, è vero che stiamo parlando e discutendo sui dettagli. Stiamo decidendo su qual è la cosa migliore per tutti e spero che prima o poi riusciamo a risolvere questa situazione. Presto o tardi, ma stiamo parlando, questo è sicuro”.

Su Gasperini: “Sta facendo un grandissimo lavoro, siamo tutti dietro a lui con la speranza che si possa tornare almeno in Champions League. Totti vicino a Gasperini? Ci sono stato, fuori da Trigoria, a cena fuori. Abbiamo parlato di tutto, non solo di calcio, anche extra calcio”.

Fonte: Sky Sport