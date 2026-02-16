Wesley rassicura i tifosi: “Grazie a Dio nulla di grave”. Escluse lesioni o fratture, solo una contusione

Arrivano notizie rassicuranti sulle condizioni di Wesley. L’esterno brasiliano, uscito dolorante nel corso di Napoli-Roma a causa di un problema alla caviglia, ha voluto tranquillizzare tutti dopo le apprensioni delle ultime ore.

Le sensazioni a caldo non erano state incoraggianti, ma oggi è lo stesso giocatore della Roma a spegnere l’allarme. L’ex Flamengo, attraverso una storia pubblicata su Instagram, ha scritto: “Grazie a Dio nulla di grave. Grazie a tutti per i messaggi”.

Un sospiro di sollievo per Gasperini e per l’ambiente giallorosso. L’infortunio non dovrebbe avere conseguenze serie: secondo il portale corrieredellosport.it i primi controlli hanno escluso lesioni o fratture. E la Roma fa sapere che per il brasiliano è solo un “trauma contusivo al compartimento mediale della caviglia sinistra“.

Per Wesley appare a questo punto scontato uno stop per la sfida di domenica contro la Cremonese, per poi tornare senza rischi contro la Juventus. E di questi tempi sarebbe già una gran notizia.

Redazione GR.net