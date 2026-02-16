Wesley rassicura i tifosi: “Grazie a Dio nulla di grave”. Escluse lesioni o fratture, solo una contusione

Arrivano notizie rassicuranti sulle condizioni di Wesley. L’esterno brasiliano, uscito dolorante nel corso di Napoli-Roma a causa di un problema alla caviglia, ha voluto tranquillizzare tutti dopo le apprensioni delle ultime ore.
Le sensazioni a caldo non erano state incoraggianti, ma oggi è lo stesso giocatore della Roma a spegnere l’allarme. L’ex Flamengo, attraverso una storia pubblicata su Instagram, ha scritto: “Grazie a Dio nulla di grave. Grazie a tutti per i messaggi”.
Un sospiro di sollievo per Gasperini e per l’ambiente giallorosso. L’infortunio non dovrebbe avere conseguenze serie: secondo il portale corrieredellosport.it i primi controlli hanno escluso lesioni o fratture. E la Roma fa sapere che per il brasiliano è solo un “trauma contusivo al compartimento mediale della caviglia sinistra“.
Per Wesley appare a questo punto scontato uno stop per la sfida di domenica contro la Cremonese, per poi tornare senza rischi contro la Juventus. E di questi tempi sarebbe già una gran notizia.
Redazione GR.net
La notizia migliore della giornata.
Daje freccia!
e ancora c’è chi non ha capito chi abbiamo comprato…….
concordo, ricordo chi diceva che era meglio Bruno Peres…
Comunque mi dispiace che nessuno tuteli la Roma, anche ieri c’è stato un errore evidente in occasione del rigore. Il difensore del Napoli andava espulso.
Leggo da google, digitando “DOGSO genuino”: “Differenza col Rosso: Se l’intervento è un fallo di mano, una trattenuta, una spinta o comunque senza intenzione di giocare la palla, il DOGSO è non genuino e comporta l’espulsione (rosso).”
Manca un’espulsione. Punto.
E oggi si riparla di Malen, della panchina, di Venturino, di Pellegrini e di Zaragoza.
Scontri diretti:
Roma Napoli – fallo su Koné non fischiano nell’azione del goal di Neres;
Juventus Roma – pestone su Ndicka e non viene fischiato il rigore;
Atalanta Roma – goal di mano di Scalvini;
Napoli Roma – manca un rosso ad un giocatore del napoli (che è stato, in modo opportuno, sostituito da Conte).
Ci fosse UNA radio romana che parla di queste cose.
Dopo pendolino cafù, freccia wesley, giallorossa o verdeoro…come lo chiamiamo?
Meno male perché è unico. Mi piacerebbe vedere Ghilardi al posto di Mancini
Unica notizia positiva che fa digerire il pareggio di ieri.
Kone e Wesley in campo contro la Juve.. Se recupera anche Dybala ce la giochiamo ad armi pari.
Però giocatori come Pisilli, El Aynoui e Rensch devono giocare di più.
Ottima notizia. Secondo me gioca pure con la Cremonese, tarantolato com’è figurati se si ferma per una bottarella!
FORZA ROMA SEMPRE!
A me, invece, da buon romanticone quale sono, con la Cremonese piacerebbe da morire rivedere in campo Angelino dal primo minuto, per poi riproporre Wesley riposato e in forma contro i gobbi.
spero salti la cremonese, altrimenti lo ammoniscono e lo perdiamo per la giuve..
Che bella notizia!!!!!
Direi straordinaria. Se non ricordo male però tu eri tra quelli che diceva che non valeva 25 mln e ti saresti sorpreso se avessero speso questa cifra per lui. Addirittura avevo letto un tuo post , che considerai assurdo, dove aggiungevi che dei tuoi colleghi brasiliani dicevano che ogni anno tutti lo volevano ma nessuno lo prendeva ed era destinato a rimanere al Flamengo. Diciamo che ti avevano dato delle news sbagliate per confermare delle teorie personali che si sono rivelate errate. Però ti do atto di aver sempre detto le cose come stavano su pellegrini, io invece ho sempre sperato in un suo recupero ad alti livelli ma alla fine mi devo rassegnare alla realtà dei fatti… e qua hai fatto centro spaccando il bersaglio.
Daje! Sei fondamentale, energia sempre positiva!
Gran bel giocatore, bella persona.felice per te e tutti i tifosi della Roma.
Il vero motore della Roma. E per sempre con noi! Daje Wesley.
Meno male…
La giornata è già migliore …
Considerata anche la resistenza ed il carattere acquisto top…
2 helle notizie
Kone’ è Wetsel
ora 2 partita fuori casa .torniamo a vincere contro la Cremonese
ah, quindi Konè è Wetsel… che hello!!
ma… la seconda qual’è 🤔😅
grande Wesley
Nun toccateme er gasp, io me tengo il Gasp, piateve Juric se volete.
gonfia è gonfia però non ci sono versamenti e distorsioni….daje
M’ero veramente preoccupato… grande Wes!
Facciamolo riposare per essere pronto contro la Juve.
Che grande Wesley, non si risparmia mai…
Ti aspettiamo campione !
Chi era quello che ha capito che l’unico modo pe’ fermallo è lanciasse?
Dopo quella di Konè altra buona notizia Meglio cosi’💛❤️
te vojo bene, biondo
Ottima notizia anche se dalla dinamica si vedeva che aveva preso una botta, evidentemente dolorosa, sull’ osso che avrà fatto gonfiare la parte in causa con relativo ematoma. La paura era che la caviglia che non aveva subito torsioni e fosse insaccata provocando magari qualche danno osseo. Quindi in ogni caso é una notizia straordinaria dato che è l’ unico esterno di rilievo che abbiamo. Quelli che dicevano c’ha da due anni se ne parlava ma era come la Sora Maria perché poi nessuno se lo pia dato che rimaneva sempre in Brasile almeno facessero un mea culpa pubblico. Troppo per voi mostrare onestà . Tra l’ altro un giocatore che oltre ad essere forte è anche giovanissimo ed in crescita. Sta facendo la differenza a sinistra ovvero fuori ruolo dopo che in Brasile aveva giocato sempre solo a destra. Qua i meriti vanno dati anche all’ allenatore che è uno straordinario maestro di calcio; ciò è stato visto anche con ghilardi che anche ieri è stato di gran lunga il migliore dei 3 dietro. Anche qua quelli che parlavano di pozioni magiche all’ Atalanta dovrebbero cospargersi pubblicamente il capo di cenere. L’ onestà purtroppo non è di questo mondo.
Grazie a Dio🙏
Io con la Cremonese non lo farei giocare, anzi lo otre a lui non rischierei branche chice’ diffidato, la partita successiva e’ fondamentale!
pendolo 2 ti aspettiamo!
Ok. Posso tirare un sospirone di sollievo. DAJEEE, questa notizia vale molto più del punto preso ieri, contentissimo. Senza di lui non so quanti punti in meno avremmo, tenemoselo stretto stretto!!!
Wesley è fondamentale in questa rosa, ha una velocità che mette in difficoltà tutti gli avversari sia in attacco che nei recuperi difensivi.
Io lo chiamerei semplicente “Flash” Wesley
💪😅
Quello che è successo a Wesley poteva succedere a Malen, e saremmo stati nei guai, quindi ha fatto bene Gasperini a sostituirlo per prevenire eventuali problemi al giocatore…con la fortuna che abbiamo in questo periodo bastava un calcione per metterlo fuori uso per un paio di settimane. Non oso pensare cosa sarebbe successo in caso di sua assenza contro la Juventus.. D’altronde eravamo in vantaggio,e a circa un quarto d’ora dalla fine si poteva presumere che avremmo portato in porto la partita, finché Mancini non ha deciso di aprire le gambe a mo’ di autostrada…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.