Koné recuperato: ok per Roma-Cremonese, Gasp torna a sorridere

Finalmente buone notizie dall’infermeria giallorossa. Manu Koné è infatti recuperato e sarà a disposizione di Gian Piero Gasperini per la sfida di domenica contro la Cremonese.

Come riferito su X dal giornalista Filippo Biafora de Il Tempo, il centrocampista francese ha smaltito la lesione muscolare che lo aveva costretto allo stop nelle scorse settimane. Koné aveva già provato a stringere i denti per essere convocato contro il Napoli, senza però riuscire a dare garanzie sufficienti.

Ora il problema fisico è alle spalle e il francese torna pienamente arruolabile, offrendo a Gasperini una soluzione in più in mezzo al campo in vista di un match delicato. Non è detto che parta subito dall’inizio, ma la sua presenza tra i convocati rappresenta comunque un segnale incoraggiante per la Roma, che recupera uno dei suoi uomini chiave nel momento decisivo della stagione.

Redazione GR.net

