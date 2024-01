Dybala alla Roma: voglio stare qui. Insieme almeno fino al 2025, aspetta Friedkin per il rinnovo

AS ROMA NEWS – L’esonero di Josè Mourinho non sembra avere ripercussioni sul futuro di Paulo Dybala nella Roma. Anzi, stando a quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport in prima pagina, la Joya ha intenzione di restare ancora in giallorosso.

L’attaccante argentino non lascerà la Capitale a gennaio, sfruttando la clausola rescissoria che gli permetterebbe di partire (all’estero) per soli 13 milioni di euro, convinto di poter ancora ottenere risultati di prestigio con la Roma e con De Rossi alla guida della squadra.

Dybala resterà dunque giallorosso almeno fino alla scadenza del contratto, prevista a giugno 2025, quando l’attaccante sarà alla soglia dei 32 anni. L’argentino vorrebbe prolungare il suo contratto con la Roma, e aspetta Friedkin, che per il momento ha rimandato ogni discorso sui rinnovi a fine stagione.

Ieri il presidente ha assistito all’allenamento della squadra dall’alto del suo ufficio a Trigoria, e si aspetta una reazione immediata già sabato contro il Verona. Nel pomeriggio poi ha preso il suo jet e ha lasciato la Capitale, direzione Londra. Molto difficile che torni a Roma per assistere alla partita contro gli scaligeri, dove rischierebbe di essere contestato.

Fonte: Gazzetta dello Sport