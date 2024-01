Il dietrofront di Renato Sanches: rimette la foto con la maglia della Roma su Instagram

NOTIZIE AS ROMA – Se non è un’inversione a U, poco ci manca. Renato Sanches sembra aver cambiato idea sul suo futuro alla Roma, e nelle scorse ore ha rimesso sul suo profilo Instagram l’immagine che lo vede indossare la maglia giallorossa.

Un segnale che non è sfuggito a moltissimi tifosi romanisti, che hanno evidenziato come questo ravvedimento si sia materializzato proprio con la cacciata di Josè Mourinho.

Tra i due non è mai corso buon sangue: lo Special One aveva espresso dei dubbi sull’arrivo del connazionale a Trigoria per via dei suoi problemi fisici, ma Pinto ha voluto ugualmente scommettere su Sanches.

L’avvio di stagione del centrocampista aveva lasciato ben sperare, poi i continui infortuni, tanta panchina e l’infelice episodio di Bologna, con Mourinho che lo inserisce nel secondo tempo per poi toglierlo dal campo dopo appena 12 minuti di partita.

Da quel momento il rapporto tra i due si è definitivamente logorato, con Renato Sanches che aveva rimosso la foto del profilo su Instagram con indosso la maglia della Roma. Un segnale che lasciava presagire una rottura definitiva con il club. Ora però l’arrivo di De Rossi sembra aver rimesso a posto le cose.

Giallorossi.net – T. De Cortis