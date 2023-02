Dybala, altro problema muscolare: sovraccarico al flessore, domani gli accertamenti

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ennesimo problema muscolare per Paulo Dybala, sceso in campo da titolare nel match contro il Salisburgo ma rimasto negli spogliatoi all’intervallo.

Stando a quanto riferisce Sky Sport in questi minuti, la Joya ha accusato un sovraccarico al flessore sinistro, che gli ha impedito di tornare in campo.

L’argentino ha preferito non rischiare per evitare un guaio peggiore. Resta dunque da capire se Dybala si è fermato in tempo e se sarà a disposizione del mister per Roma-Verona.

Domani l’argentino effettuerà degli accertamenti per chiarire l’entità del problema muscolare.

Fonte: Sky Sport