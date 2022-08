DYBALA: “Avevo tanta voglia di fare gol. Stiamo crescendo, ma non eravamo i peggiori ieri e non siamo i migliori adesso”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Paulo Dybala parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Monza.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa allo stadio Olimpico:

Quanto sei felice?

“Avevo molta voglia di fare gol, sono molto contento che sia arrivato davanti ai tifosi. Sono felice anche per la vittoria, continuiamo a crescere”.

Quanto manca per vederti al 100%?

“Giocando ogni tre giorni la condizione la guadagni lì”.

Cosa ti ha detto Mou?

“Rimane tra di noi…chiedi a lui”.

Potete arrivare davanti a tutti?

“Il gruppo è positivo, ma è ancora presto per parlare. Non siamo stati i peggiori prima, non siamo i migliori ora”.

Cento gol in Serie A, qual è il migliore?

“Il prossimo”.