ROMA-MONZA 3-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma travolge il Monza, battendo i lombardi per 3 a 0 grazie alle magie di un Dybala in stato di grazia.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo stadio Olimpico e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 6 – Scarsamente impegnato, per lui serata tranquilla.

Mancini 6 – Gli avversari non lo impensieriscono più di tanto e lui fa il suo dovere col minimo sforzo.

Kumulla 6 – Sfortunatissimo. Parte bene, poi è costretto a uscire per un problema muscolare. Dal 27′ Smalling 6,5 – Solita prova di spessore e sostanza. Petagna fatica a vedere palla.

Ibanez 7,5 – Si prende nuovamente la scena con un’altra prova super, condita con un bel gol. In crescita, ma ora deve continuare su questa strada.

Celik 7 – Prestazione convincente del terzino turco, che difende con sagacia e attacca con efficacia.

Matic 6,5 – Prende in mano il centrocampo con geometrie e sostanza. Positivo.

Cristante 6 – Fa il suo lavoro con una gara ordinata. Sempre preciso nei lanci.

Zalewski 6 – Forse ci si aspettava una prestazione più scintillante da questo ragazzo, che comunque riesce a illuminare il gioco con un paio di belle verticalizzazioni. Dal 65′ Spinazzola 6,5 – Prima recapita un assist al bacio per Belotti, che il Gallo spreca. Poi sfiora il gol con un destro sul primo palo su cui si oppone Di Gregorio.

Dybala 8 – Incanta l’Olimpico con giocate di altissima scuola. Sblocca la partita con una magia, poi chiude il match con un gol da bomber di razza. Questa è la differenza che fa avere i campioni in squadra. Dal 65′ El Shaarawy 6,5 – Sfortunato. Entra con il solito piglio, ma poi viene fermato sul più bello da un infortunio muscolare che rischia di tenerlo fuori per un po’ di tempo.

Pellegrini 6,5 – Solito assist su calcio d’angolo. Poi regala giocate in tandem con Dybala. Dall’80’ Bove sv.

Abraham 6,5 – Lancia la Joya con una sponda aerea in occasione dell’uno a zero. Nella ripresa la sua prova cresce con giocate da applausi. Ma gli manca il gol a completare la prestazione. Dall’80’ Belotti sv: il Gallo avrebbe sui piedi la palla del gol immediato, ma forse l’emozione (e la condizione fisica) gli gioca un brutto scherzo.

JOSE’ MOURINHO 6,5 – La Roma fa il suo dovere, battendo nettamente un avversario inferiore sotto ogni aspetto. Bene così. Peccato però per gli infortuni, che renderanno molto più difficile il cammino costellato da impegni da qui alle prossime due settimane.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini