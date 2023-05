Dybala c’è, Wijnaldum quasi. E Smalling farà di tutto per esserci alla BayArena

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dybala recuperato, Wijnaldum quasi. Josè Mourinho può avere qualche motivo in più per sorridere, sempre considerato che l’emergenza in casa Roma resta alta per via degli indisponibili.

Per giovedì sera lo Special One potrà contare sull’argentino, pronto a giocare titolare contro i tedeschi e a trascinare la Roma verso il sogno di una seconda finale europea consecutiva. La Joya farà coppia con Pellegrini alle spalle di Abraham, pronto a tornare titolare al centro dell’attacco romanista dopo il sacrificio di Belotti in campionato.

Per Wijnaldum invece poche possibilità di giocare dal primo minuto: l’olandese punta a essere a disposizione del tecnico per uno spezzone di gara nel secondo tempo.

Resta invece intatta l’emergenza in difesa: Smalling per il momento non ha ancora rivisto il campo, e sta proseguendo con sedute di fisioterapia. L’obiettivo dello staff medico della Roma è di rimetterlo a disposizione di Mourinho per la gara di ritorno di giovedì 18 maggio.

Proprio sulle condizioni del centrale inglese c’è il più assoluto riserbo dentro Trigoria, ma la sensazione è che il giocatore farà di tutto per provare a essere disponibile per il match della BayArena.

Nessuna chance invece per Llorente, così come per El Shaarawy: entrambi potrebbero avere una timida speranza solo nel caso in cui la Roma dovesse riuscire a centrare la finalissima di Budapest del 31 maggio.

Fonti: Il Tempo / Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Leggo