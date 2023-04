Dybala, che messaggi alla Roma: “Mou è il re della squadra, io un pedone. Devo fare qualcosa per questa città. La 10 di Totti? Mai dire mai”

AS ROMA NEWS – Paulo Dybala vuole esserci per il primo spareggio Champions contro il Milan in programma sabato prossimo. La caviglia fa ancora male, è gonfia, ma i primi esami hanno escluso fratture.

Per la Joya “solo” un trauma contusivo-distorsivo che lo mette a rischio per la partita contro i rossoneri. Oggi l’attaccante svolgerà nuovi controlli, ma Paulo spera: il recupero è possibile.

Intanto l’argentino ha rilasciato giorni fa un’intervista a DAZN mandata in onda solo in queste ore: “La Mask è nata proprio pensando ai gladiatori del Colosseo. Quando il club mi ha chiamato ho pensato che dovevo fare qualcosa per questa città.

La Roma come gli scacchi? Parto dal cavallo, l’unico pezzo che negli scacchi può “saltare” gli altri, e nella Roma è Spinazzola. L’alfiere è Matic per la sua visione di gioco, mentre le nostre torri sono Smalling e Abraham.

Mou è il re di questa squadra, con lui ho un feeling speciale, è difficile nel mondo del calcio trovare qualcuno che ti dica le cose in faccia in modo sincero. Quasi tutte le cose che ti dice poi in campo succedono. Mourinho è il nostro re. Ma la regina è tutta la squadra, non dite che sono io: piuttosto mi sento un pedone“.

Chiusura sulla possibilità di tornare a indossare la maglia numero dieci: “E’ di Totti, poi mai dire mai”.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Romanista / Leggo