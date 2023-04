“ON AIR!” – CORSI: “Col Milan partita che può cambiare il nostro destino”, ROSSI: “Fossi in Mou giocherei col 4-2-3-1”, FERRETTI: “Più preoccupato dagli esterni che dai centrali”, CARINA: “Dybala non sta bene, al massimo andrà in panchina”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Si sta riaprendo il dibattito su difesa a tre o a quattro, perchè i cambi sono finiti, e sabato in panchina ci andranno i primavera…a proposito, complimenti ai ragazzi di Guidi che hanno portato a casa il primo trofeo della stagione giallorossa. La Roma contro il Feyenoord fa le cose migliori quando la difesa passa a quattro. E’ successo anche contro la Samp. Ma voi ve la sentite di giocare solo con Celik o Zalewski contro Leao? Potrebbe essere un problema. Quindi potresti anche metterti 4-2-3-1 con Celik terzino e Zalewski esterno a dargli una mano, con Spinazzola ed El Shaarawy come catena di sinistra. Io al posto di Mourinho lo farei…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “L’ultima volta che Mou ha schierato la difesa a 4 dal primo minuto è stato contro la Samp: è vero però che in quella occasione non avevi alternative, era disponibile Smalling oltre che Wijnaldum in mezzo al campo, e giocavi contro l’ultima in classifica, tutti fattori che lo hanno spinto a derogare dal più collaudato sistema di gioco. Però questa formazione, con le doppie catene sulle fasce, mi piace molto. Belotti o Abraham? Sarà un tema fino a fine stagione: abbiamo due attaccanti che non segnano, e staremo sempre a chiederci chi giocherà titolare. Nella micragna generale, Belotti ti dà sempre la sensazione di essere sempre dentro la partita, non fa danni e lavora per la squadra…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Partita importante sabato, può cambiare il destino della Roma in campionato. Sarà il meteo, ci sono giorni dove ti svegli più ottimista e più pessimista, ma io ieri ero più pessimista su Roma-Milan, oggi più ottimista. La Roma dopo la coppa perde quasi sempre in campionato: sei su nove, sono tante… quando il mister parla, non è che se lo inventa. I 30 pali presi? Me ne frego, non è che si vince per la classifica dei pali presi. Come dice Mou, il palo è un gol mancato… Ibanez? Ho perso più partite per i suoi sbagli…sono veramente tanti e determinanti. Quest’anno abbiamo perso almeno nove punti solo per lui: le due con la Lazio e quella con l’Atalanta…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Di Dybala preoccupa più il problema muscolare che non la botta alla caviglia. Ora intanto vediamo cosa ci diranno gli esami di oggi, conoscendo il giocatore, se ci sarà la possibilità di giocare, sarà in campo. E’ una partita fondamentale, è uno scontro diretto chiave dopo il ko di Bergamo. E’ un passaggio fondamentale per la stagione della Roma…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Io sono più preoccupato per gli esterni che non per i centrali. Tutto questo silenzio intorno a Karsdorp non lo capisco: che sta facendo? E perchè non è all’Olimpico a vedere le partite della Roma? Poi ti mancano i centrali, puoi anche giocare a quattro, ma chi gioca sulle fasce? A sinistra Spinazzola, e ok, ma a destra chi ci metti? Ho visto fare delle cose imbarazzanti sia a Zalewski che a Celik, e contro Leao lì c’è un bel problema. Serve una copertura maggiore sulle fasce, non puoi permettere al Milan di giocare sugli esterni, è una squadra che se si mette lì ti fa male…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Dybala in campo per il Milan? Difficile vederlo dal 1′ minuto, sarebbe un successo vederlo a partita in corso. C’è una Roma senza Dybala e una con: guardate a Bergamo, con lui in campo secondo me l’avrebbe recuperata se non ci fosse stata la gaffe di Rui Patricio. Dybala ha giocato novanta minuti solo per 8 partite in stagione, che sono poche. A me ha colpito una frase di Mou, quando ha detto che ha il “flessore che morde”…ma ragazzi, giocare con la paura di farsi male è dura… Non capisco come il fallo di Palomino non sia stato sanzionato con il rosso. Oggi Dybala farà questi esami, la buona notizia è che non ci dovrebbe essere frattura, ma è un giocatore che non sta bene. Per me al massimo sarà recuperato per la panchina…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Roma-Milan sarà una partita fondamentale, così come salvaguardare Dybala. Già il fatto che sia rimasto in piedi dopo un contatto del genere è stata una cosa assolutamente positiva. Devi stare attento a non rischiartelo, perchè lui e Smalling sono imprescindibili. Se li hai, te la puoi giocare con tutti, se invece non ce li hai, vanno tutti nel pallone. Anche il Milan dovrà fare i conti con le prossime partite, e dovrà risparmiare qualcuno. Leao e Theo da quella parte possono diventare un fattore, ma la Roma può giocarsela anche col Milan…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Roma e Milan non hanno impegni immediati in coppa e dunque si concentreranno su quella partita, ma il problema Dybala è serio. Al di là della caviglia, Dybala dopo due minuti in campo si toccava già la coscia. E’ un fatto psicologico, ha paura, oppure gli fa male? E’ un giocatore al limite. Anche così ti cambia la partita, ma puoi farlo giocare solo qualche minuto. La Roma per una partita così importante deve fare a meno di Smalling, del suo sostituto, di Wijnaldum e forse anche di Dybala: beh, è tanta roba…”

