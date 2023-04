Juventus, in arrivo l’Eurostangata: la Uefa prepara l’esclusione dalle Coppe

ALTRE NOTIZIE – I 15 punti momentaneamente riassegnati alla Juventus potrebbero non bastare ai bianconeri per essere certi di giocare le coppe europee nei prossimi anni.

La qualificazione alla zona Champions dal campionato non è ancora così scontata, ma i bianconeri potrebbero farcela passando dall’Europa: qualora vincessero l’Europa League avrebbero diritto a un posto nella coppa dalle grande orecchie. Ma prima dovranno battere il Siviglia in semifinale, e una tra Roma e Bayer Leverkusen nell’eventuale finalissima.

E anche in quel caso, la presenza in Champions non sarebbe scontata. Anzi. Stando a quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport, pare scontata l’esclusione da parte della Uefa dalle competizioni europee per via dei processi in corso su cui la giustizia italiana non ha però ancora dato un giudizio definitivo.

La Uefa ha intenzione di aspettare prima che siano le autorità italiane a decidere, ma qualora i tempi andassero troppo per le lunghe (e cioè dopo giugno) da Nyon potrebbero decidere di intervenire per punire i bianconeri, e lo farebbero in modo pesante.

La Juve ha infatti patteggiato sul Fair Play Finanziario perché era fuori dai parametri, e se l’inchiesta dovesse dimostrare che le cifre comunicate erano false, il club rischierebbe grosso. Praticamente impossibile sfuggire a una punizione, perchè si tratterebbe di un caso grave, e cioè di bilanci falsi comunicati a revisori dei conti, azionisti, Figc, Uefa.

Lo spettro di una squalifica incombe. Cominciando, naturalmente, dalla prima coppa alla quale la Juve si qualifica. Ecco perché un successo in Europa League, o un piazzamento utile in campionato, sarebbe fondamentale per i bianconeri: qualificarsi per le coppe quest’anno permetterebbe al club di scontare subito la punizione.

Altrimenti la pena scatterebbe alla prima stagione “utile”, e in caso se ne parlerebbe non prima del ’24-25. In quel caso l’assenza dall’Europa si prolungherebbe con effetti drammatici anche sui conti del club bianconero.

Fonte: Gazzetta dello Sport