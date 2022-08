Dybala chiama Belotti. Shomurodov o Felix: chi gli farò spazio?

AS ROMA CALCIOMERCATO NEWS – Dopo Wijnaldum, ecco Belotti. La Roma proverà a chiudere prima del 7 agosto l’affare con l’attaccante ex granata per poterlo presentare insieme all’olandese il giorno della partita contro lo Shakhtar.

Il tempo però sembra giocare a sfavore del Gallo: la Roma, per ufficializzare il suo arrivo, deve prima cedere un attaccante in rosa. Shomurodov sembrava sul punto di passare al Bologna, ma l’obbligo di riscatto preteso da Pinto rallenta il buon esito dell’affare.

Ora si sta facendo sotto di nuovo il Torino, ma l’accelerata che serve ancora non è arrivata. E allora occhio a Felix, l’altro attaccante in rosa che potrebbe salutare e fare posto a Belotti: il ghanese è corteggiato da tempo dal Sassuolo.

Il Gallo intanto aspetta fiducioso: il giocatore ha ricevuto anche le chiamate di Pellegrini, suo compagno di nazionale, e di Paulo Dybala, suo partner d’attacco ai tempi del Palermo. Il giocatore ormai ha deciso: aspetterà la Roma. Rifiutate tutte le altre offerte.

Fonte: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Corriere dello Sport