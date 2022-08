Veretout al Marsiglia nonostante la rivolta dei tifosi francesi. Alla Roma 10 milioni

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Jordan Veretout sta per salutare la Roma. L’arrivo di Wijnaldum fa girare le porte dentro Trigoria, con il mediano francese pronto a partire direzione Marsiglia.

L’affare è ormai ai dettagli, con il club capitolino pronto a incassare 10 milioni il prossimo anno, quando scatterà l’obbligo di riscatto preteso da Tiago Pinto per il buon esito della trattativa.

Oggi dovrebbe essere la giornata buona per la definitiva fumata bianca: Veretout è atteso a Marsiglia nel weekend per svolgere le visite mediche.

La rivolta social dei tifosi francesi, che non volevano il giocatore per via di una sgradevole storia giudiziaria che riguarda il suocero del giocatore (l’hashtag #VeretoutNotWelcome è andato in tendenza su Twitter), non dovrebbe intaccare il buon esito della trattativa.

Fonti: Corriere dello Sport / Leggo / Corriere della Sera