LIVE! – Wijnaldum, Di Marzio: “La chiusura dell’affare slitta a domani, volo per Roma ancora non programmato”

AS ROMA NEWS – Aggiornamenti sull’affare Wijnaldum arrivano ancora per bocca di Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

Secondo quanto riferisce il giornalista ed esperto di mercato l’affare non è stato ancora formalizzato, si stanno ancora sistemando i dettagli e la chiusura è slittata dunque a domani.

Le parti restano ottimiste, oggi sono stati fatti ulteriori passi avanti e resta altissima la fiducia sulla chiusura dell’affare.

Difficile però che il giocatore possa viaggiare per la Capitale domani stesso: al momento infatti non è stato ancora programmato il volo per l’Italia di Wijnaldum.

Fonte: Gianlucadimarzio.com