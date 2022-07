Dybala con Zaniolo: si può. Mou in pressing, ora tocca alla Joya

AS ROMA NEWS – Paulo Dybala può davvero essere il colpo a sensazione del mercato estivo della Roma, con i giallorossi che, seppur tra varie smentite, ci stanno provando sul serio.

Ma la vera novità che comincia a serpeggiare tra gli addetti ai lavori e gli organi di informazione è che l’argentino potrebbe arrivare a Trigoria nonostante la permanenza, ora più probabile, di Nicolò Zaniolo.

Lo rivela Sky Sport nella notte, lo scrive anche il Corriere dello Sport oggi in prima pagina: la Roma sta lavorando a fari spenti su Dybala, con Mourinho in pressing costante sulla Joya per convincerlo ad accettare l’offerta che Pinto ha informalmente avanzato all’entourage del calciatore.

Ora però la palla passa all’attaccante mancino ex Juve: se Dybala si convincerà ad abbassare le sue pretese di stipendio, la Roma è pronta a prenderlo subito, anche senza aspettare l’eventuale cessione di Zaniolo. Solo così la squadra farebbe davvero il salto di qualità sognato da Mourinho.

Fonti: Corriere dello Sport / Sky Sport