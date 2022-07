Zaniolo, il colloquio con Pellegrini e il nuovo dietrofront dei giornali: “Juve più lontana”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La lunga chiacchierata tra Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini, avvenuta ieri al termine dell’allenamento mattutino e durata una mezzora, è uno dei temi centrali sulle pagine dei quotidiani oggi in edicola.

Nessuno sa cosa si siano detti i due giocatori, ma ovviamente i giornali hanno provato a ricostruire i possibili temi affrontati dai due: i volti seri fanno pensare che l’argomento di conversazione sia stato il futuro di Nicolò, le sue inquietudini, e le voci di mercato che lo riguardano.

Il confronto è stato particolarmente lungo, tanto che a un certo punto i due sono stati richiamati dallo staff di Mourinho e invitati a raggiungere i compagni sotto la doccia. Tra Zaniolo e Pellegrini c’è un rapporto di stima e amicizia, e l’immagine del loro colloquio è stata comunque molto potente. Tanto che i tifosi adesso sperano che il capitano possa averlo convinto a togliersi la Juventus dalla testa.

I bianconeri per il momento non hanno ancora avanzato alcuna offerta alla Roma, che continua a chiedere 50 milioni di euro. Radio mercato sussurra che, una volta ceduto De Ligt, Cherubini sia pronto a offrire 10 milioni di prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni, una proposta che però sarebbe destinata a essere respinta. I Friedkin non hanno intenzione di fare sconti.

Ecco allora che qualche crepa nelle certezze dei quotidiani comincia di nuovo a materializzarsi, specie in quelli che avevano sempre raccontato di Zaniolo già in maglia bianconera, con tanto di visite mediche fissate. “Questo non vuol dire che Zaniolo è fuori dal mercato o che Lorenzo lo abbia convinto a restare“, scrive ad esempio oggi Leggo (F. Balzani). “Ma da ieri le possibilità di un suo passaggio alla Juve sono scese”.