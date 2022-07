Muriel e Zaha i piani B per l’attacco di Mourinho

AS ROMA CALCIOMERCATO NOTIZIE – La Roma ci sta provando con Dybala, ma non è affatto scontato che il pressing di Mou possa portare alla tanto attesa fumata bianca.

Sull’argentino infatti c’è forte anche il Napoli, che può garantire all’argentino la Champions. E non va escluso un ritorno di fiamma dell’Inter, destinazione preferita della Joya, qualora Marotta riuscisse a piazzare per tempo qualche esubero pesante in attacco.

Per questo Tiago Pinto sta lavorando su altre piste. Mou vuole un giocatore in attacco che possa garantire fantasia, imprevedibilità, ma anche gol al reparto offensivo.

Resiste il nome di Wilfried Zaha, 29 anni, giocatore del Crystal Palace che fa della velocità e del dribbling i suoi punti di forza. Il canale con la Roma è aperto: gli inglesi vorrebbero il giovane Felix, a segno nell’amichevole contro il Sunderland. Ecco allora che una trattativa che coinvolga i due attaccanti potrebbe essere approntata a breve.

Ma occhio alla candidatura di Luis Muriel che sta prendendo quota: il colombiano è l’altro nome che piace a Mourinho. Tecnica, potenza, confidenza col gol, l’attaccante 31enne dell’Atalanta può giocare in diverse posizioni dell’attacco, e per questo è finito nei colloqui tra Roma e il club di Bergamo.

La richiesta di 15 milioni frena per il momento la trattativa, ma il prezzo è destinato a scendere. Soprattutto perchè i nerazzurri si sono informati con i giallorossi per Carles Perez ed El Shaarawy. L’ingaggio di Muriel poi sarebbe comodamente alla portata della Roma, particolare che lo rende molto appetibile per i giallorossi.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Leggo