“ON AIR!” – ALIPRANDI: “Basta con Frattesi, la Roma cambi obiettivo”, CATALANI: “Su questo sto con Pinto”, MORONI: “Acerbi come quinto difensore sarebbe un grande affare “

David Rossi (Roma Radio): “Qua possono succedere due cose: o Zaniolo resta alla Roma o Zaniolo va via. Se Zaniolo resta, sarà stato Pellegrini a convincerlo. Quindi lui è stato in grado di arrivare dove non sono arrivati Mourinho, Pinto e i Friedkin? Se Zaniolo va via, Pellegrini in quel caso sarà quello che lo ha mandato via o che non è stato in grado di trattenerlo… Insomma, come la metti la metti, mi sembra una situazione molto più normale di quello che si pensa. E’ normale che il capitano chieda a un membro della squadra se è tutto ok, se c’è qualcosa di cui voleva parlare, e Zaniolo avrà colto l’occasione per farlo. Non penso che questo colloquio possa essere determinante per il futuro di Zaniolo. Pellegrini da capitano sta lì e ascolta. Ma non è che può dirgli: “Resta alla Roma“, oppure “Vattene alla Juve”. L’unica cosa particolare di quel colloquio è la scelta di farlo in mezzo al campo, sapendo che quelle immagini avrebbero fatto il giro di social, giornali e siti. Ma secondo me non è stata una cosa fatta apposta… ”

Luca Fallica (Roma Radio): “La società stessa mesi fa ha detto che Zaniolo potrebbe andare via, che il mercato non permette di dire che un giocatore è incedibile. Poi noi possiamo sperare quello che vogliamo, che Zaniolo resti o che vada via per averne uno più forte. Io sono contento che il capitano della Roma abbia probabilmente cercato di capire meglio la situazione, facendosi portavoce del pensiero del gruppo. Quello che succederà non lo so, so che gli animi sono molto distesi, la squadra sta lavorando al meglio e che motivi di attriti non ce ne sono… Se Mou dice che questa è una famiglia, non mi sembra che ci sia da sorprendersi che due membri della famiglia si chiariscano…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Se la Roma compra Dybala e un centrocampista, tenendo Veretout, non avrebbe altri acquisti da fare. E se Mourinho avesse detto ai Friedkin che con Zaniolo, Dybala e un centrocampista, potrebbe vincere anche lo scudetto? …”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Sul mercato io sto entrando in una fase differente. Io resterei così. Fermiamoci così. Uno se avanza a centrocampo. Io resterei così, più Frattesi o chi per lui. Con Veretout, Cristante e Matic. Fermiamoci così, e va bene. Muriel? Mi piacerebbe molto, sarebbero però alternativo a Solbakken numericamente. Chiaramente se dovesse andare via Zaniolo, poi ne servirebbe un altro. Ma a me Muriel piace molto, è stato un po’ discontinuo, ma ha delle potenzialità enormi. E lo prenderei subito, ma a costi contenuti, senza dovermi svenare…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Questi giorni mi sembrano quelli della salita, della massima pendenza. Per me prendere Frattesi e basta, restando tutto così, non andrebbe bene. Ma non è vero che la Roma resterebbe quella dell’anno scorso: avresti preso Celik, Matic e Frattesi, oltre ad avere uno Spinazzola in più. Ma avresti comunque una squadra che non è da quarto posto. Dybala? Il sistema di gioco di Spalletti secondo me non è molto adatto all’argentino…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Frattesi? Se Carnevali pensa di venderlo a 30 milioni, pensa di vendere ottone per oro… Se lui venisse a cifre proponibile sarei felice, ma non stiamo parlando di Cerezo. E’ normale che se tu lo vuoi vendere a 30-35 milioni, tu t’aspetti che stai prendendo Kantè, uno che può cambiarti volto alla squadra, e così non è. Frattesi è un buon giocatore, farà un buon campionato, ma non è il giocatore che ti cambia la vita. La Rom a fa bene a dire di no, io sono d’accordo con Pinto…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Possiamo dire anche basta con Frattesi….virate su qualcos’altro. Non si può trascinare così a lungo, siamo arrivati al 15 luglio. Pensiamo anche al tifoso che sente dire da due mesi che arriva il colpo Frattesi. Se poi tra tre settimane arriva Frattesi, non è che si alza troppo l’aspettativa sul giocatore anche a causa della durata della trattativa? Si rischia di farlo passare per il nuovo Pogba…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “De Paul sarebbe un acquisto meraviglioso, ma so che è difficilissimo. Ma anche tenere Zaniolo e prendere Dybala sarebbe la meraviglia delle meraviglie… Mou sembra intenzionato a confermare la difesa a tre, e allora ti servirebbe un quinto difensore centrale. Faccio una provocazione: ma secondo voi Acerbi a cinque milioni non sarebbe un affare colossale?…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma parte dall’ottimismo della scorsa stagione e qualche perplessità del mercato di questa. Matic è un giocatore importante, ma io avrei preferito tenere Mkhitaryan. Celik è abbastanza marginale, e c’è il nodo Zaniolo da risolvere. Per ora è la Roma dell’anno scorso, ma ci sono i tempi e anche la necessità di migliorare la rosa. Al momento dal punto di vista dell’organico, la Roma non è cresciuta. Muriel? E’ fattibile, l’Atalanta lo vuole cedere. Dybala è la primissima scelta, ma Muriel ti può dare grande qualità e può accendere la fantasia dei tifosi. Operazione fattibile, ma mi domando che fine farà Shomurodov, per il quale l’anno scorso hai speso 20 milioni…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La stagione passata ti ha dato certezze. Ora ti servono due innesti in mezzo al campo. Se poi dovesse partire Zaniolo, allora puoi pensare a Dybala. Ma per me è fondamentale prendere due centrocampisti per puntare al quarto posto… Muriel è un mio pupillo, è un giocatore fuori dagli schemi. Secondo me ha bisogno di cambiare squadra, e un ambiente come quello di Roma potrebbe esaltarlo. Io penso che qui potrebbe diventare addirittura titolare. Sarebbe perfetto, da prendere in considerazione…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Zalewski ha dimostrato grandi cose, Mourinho gli ha dato la fascia di capitano per dirgli che ci crede molto e che è in rampa di lancio. Non mi stupirei per niente se Mou a un certo punto mettesse Zalerwski a destra e Spinazzola a sinistra… Scambio Muriel-El Shaarawy? Il Faraone è un giocatore che piace molto a Gasperini, ma visto il rendimento delle ultime stagioni da questo scambio ci guadagnerebbe la Roma. Muriel ha fatto 18 gol da panchinaro, è tanta roba. Il colombiano ha un po’ il vizio della Nutella, ingrassa a vista d’occhio, ma se sta attento è un giocatore importante, e la Roma farebbe un grande affare…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “Le promesse della stagione della Roma sono assolutamente positive. Al centro dell’attenzione è sempre Dybala, ed è singolare che a meno di un mese dall’inizio del campionato non ha ancora una squadra… Muriel? All’Atalanta potrebbe finire El Shaarawy…”

