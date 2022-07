Dybala, dall’Argentina: nuova offerta della Roma da 6 milioni l’anno. Ma dall’Italia arrivano smentite (FOTO)

AS ROMA NEWS – La pista Dybala torna a riaccendersi improvvisamente in chiave giallorossa, almeno stando a quanto riferiscono dall’Argentina.

Il giornalista Cesar Luis Merlo di Tyc Sports rilancia la notizia di un nuovo affondo della Roma per la Joya: Tiago Pinto avrebbe offerto un contratto da 6 milioni di euro per quattro anni al calciatore.

Al momento, fa sapere il giornalista sudamericano, il club capitolino è l’unico ad aver avanzato una proposta concreta a Dybala, mentre le altre squadre interessate hanno effettuato dei semplici sondaggi.

Per quanto riguarda l’Inter invece, l’ultimo contatto risale a un mese fa. Da allora non ci sono stati nuovi colloqui tra i nerazzurri e l’entourage dell’attaccante argentino. La Roma dunque è solo in attesa di sapere cosa risponderà Dybala.

🚨Roma volvió a la carga por Paulo Dybala e hizo una nueva oferta: un contrato por cuatro temporadas a razón de €6M anuales.

*️⃣Hoy es la única propuesta formal que hay sobre la mesa de la 💎, más allá de varios sondeos.

*️⃣Con Inter no hay charlas hace más de un mes. pic.twitter.com/AEQXQYp0Gi — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 13, 2022

Di diverso avviso però fonti nostrane: secondo il giornalista Matteo De Santis de La Stampa, al momento non è pervenuta alcuna offerta della Roma a Dybala. Per l’argentino c’è la proposta del Napoli (ingaggio da 6 milioni più bonus a stagione) con l’Inter in standby l’Inter, meta preferita dal giocatore oltre ad una soluzione all’estero.