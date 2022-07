RITIRO ROMA – Zaniolo lavora in campo. Svilar: “Mou mi chiede di non fare errori sciocchi. Nessun dualismo con Rui Patricio”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo la partita di questa mattina, vinta per due a zero sul Sunderland, la Roma ha ripreso a lavorare questo pomeriggio nel suo ritiro in Algarve, con un allenamento diviso in gruppi.

Solo lavoro di scarico in acqua per i giocatori più impegnati oggi da Mourinho, allenamento ordinario per gli altri. Seduta sul campo per Nicolò Zaniolo, oggi decisivo nella sfida contro gli inglesi. Regolarmente in gruppo anche Celik.

Il portiere Mile Svilar, oggi titolare e autore di una bella prestazione, ha parlato ai cronisti presenti in Portogallo: “Oggi non è stata una partita complicata per me, ho fatto solo una parata ma questo è il nostro lavoro. Mourinho? È incredibile lavorare con lui, è un sogno. Il mister mi chiede di non fare errori sciocchi, di giocare la palla quando è possibile ma di non correre rischi”.

Sul dualismo con Rui Patricio: “È arrivato solo 2-3 giorni fa, abbiamo avuto poco tempo per parlare, ci siamo allenati insieme soltanto un paio di volte. Non sarà una lotta, ognuno di noi farà il proprio lavoro e del proprio meglio”.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini