DYBALA DAY – L’argentino si presenta ai tifosi, festa al Colosseo Quadrato (VIDEO)

AS ROMA NEWS – E’ la serata di Paulo Dybala. L’attaccante argentino, dopo la conferenza stampa del pomeriggio a Trigoria, si presenta al pubblico romanista.

Il club giallorosso ha infatti organizzato per questa sera alle 21 un vero e proprio evento in grande stile per permettere ai tifosi giallorossi di poter dare il loro benvenuto al giocatore argentino.

Sono attese diverse migliaia di persone al Colosseo Quadrato, altrimenti noto come il Palazzo delle Civiltà Italiane, all’Eur, sede che ospiterà l’evento.

La Roma permetterà comunque a tutti i suoi tifosi di seguire la presentazione di Dybala con una diretta video su tutti i canali social del club. Sarà una serata di festa per il popolo giallorosso, pronto a dare un caloroso abbraccio al talento argentino.

Aggiornamento 21:35 – Si conclude la presentazione: un bagno di folla davvero incredibile per Dybala, che è apparso molto sorridente ed emozionato tra giochi di luci, cori e bandiere giallorosse.

Aggiornamento ore 21:00 – Inizia la diretta video sui social della Roma. Di seguito tutto il video della presentazione del giocatore.



Aggiornamento ore 20:00 – Sono già tantissimi i tifosi presenti in strada davanti al Colosseo Quadrato, se ne contano al momento quasi mille e il numero è destinato a crescere notevolmente nel corso della serata. Tanti cori, bandiere e fumogeni in attesta dell’arrivo di Paulo Dybala.