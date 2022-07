CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 26 luglio 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Ore 10:30 – SENESI RESTA IL PREFERITO PER LA DIFESA – La Roma, a caccia di un difensore possibilmente di piede mancino, continua a seguire Marcos Senesi (25) del Feyenoord. E’ lui il preferito di Tiago Pinto, ma le richieste degli olandesi (15 milioni) sono giudicate eccessive dal gm. (Il Romanista)

Ore 10:00 – FULHAM E TORINO SU KLUIVERT – Non solo il Monaco su Justin Kluivert (23). L’attaccante olandese è corteggiato anche da Fulham e Torino. Pinto però chiede un acquisto a titolo definitivo, modalità che spaventa gli acquirenti. (Corriere dello Sport)

Ore 9:15 – ZAGADOU E BAILLY, VALUTAZIONI IN CORSO – Valutazioni in corso per Bailly (28) così come per Zagadou (23). Entrambi i difensori interessano alla Roma, ma non convincono in pieno per via dei loro problemi fisici.

Ore 8:30 – WINALDUM, PINTO INCONTRA L’AGENTE – Tiago Pinto ha incontrato l’agente di Wijnaldum (31) a Trigoria, si lavora per trovare l’intera sullo stipendio. E la svolta può arrivare nel weekend, in Israele…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

