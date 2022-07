Wijnaldum, Pinto incontra l’agente. Il giocatore ha fretta, svolta in Israele

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Gini ha fretta. Wijnaldum non vede l’ora di cominciare la sua nuova avventura con la maglia della Roma e aspetta solo il via libera del PSG per raggiungere Mourinho.

Ieri intanto c’è stato un nuovo importante segnale: Tiago Pinto ha incontrato a Trigoria l’agente del centrocampista olandese. La Roma sta cercando di trovare la quadra sullo stipendio del calciatore, che percepisce 7 milioni netti più bonus.

Un ostacolo importante, ma che non frena la trattativa. Anzi, l’incontro di ieri tra il gm giallorosso e il procuratore di Wijnaldum lascia ben sperare sulla volontà delle parti di trovare una soluzione al problema.

Quella appena cominciata è dunque una settimana decisiva. La svolta potrebbe arrivare nel weekend: l’occasione per propiziare la fumata bianca potrebbe essere il viaggio che la Roma affronterà venerdì per disputare l’amichevole con il Tottenham ad Haifa in programma sabato.

Anche il PSG infatti si troverà in Israele per giocarsi la Supercoppa di Francia contro il Nantes a Tel Aviv il 31 luglio. Per questo non è escluso che Pinto e il ds dei parigini Luis Campos possano decidere di incontrarsi direttamente sul suolo israelita, con l’obiettivo di mandare in porto la trattativa che la Roma vorrebbe chiudere con la formula del prestito con diritto di riscatto.

