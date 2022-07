L’ex allenatore di Wijnaldum: “Personalità, qualità e quantità. E’ l’uomo giusto per puntare a vincere”

AS ROMA NOTIZIE – Gertjan Verbeek ha parlato all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (F. Pietrella) di Georginio Wijnaldum. Il tecnico ha lavorato con il centrocampista olandese ai tempi del Feyenoord e ha commentato un possibile arrivo alla Roma. Di seguito le sue parole.

Qual è il suo primo ricordo di Wijnaldum?

Il sorriso. Era giovanissimo e arrivava agli allenamenti sempre mezzora prima, con le cuffie nelle orecchie e il buon umore. “Questo ragazzo ha passione”, pensai.

Personalità, leadership, qualità e quantità. Già all’epoca non si tirava mai indietro, anzi a volte i compagni si arrabbiavano perché in partitella non si risparmiava mai. Entrava duro, ecco. Una cosa così non è da tutti. Sarebbe un ottimo colpo per Mourinho. Tra l’altro, per lui, i giocatori si getterebbero tutti nel fuoco. Wijnaldum è l’uomo giusto se si vuole puntare a vincere qualcosa.

Con lui e Dybala Roma da scudetto?

Difficile dirlo, ma perché no. In fondo i vincenti aiutano a vincere, e lui è stato campione d’Europa con il Liverpool. Lo vedo bene insieme a Pellegrini e Abraham. Tra l’altro in Olanda segnava molto di più, poi con Klopp ha imparato anche la fase difensiva. Resta uno dei numeri 8 più forti d’Europa.

Fonte: Gazzetta dello Sport