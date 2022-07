Oggi test contro l’Ascoli: Dybala ancora out, esordio rimandato a Roma-Tottenham

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma giocherà un nuovo test amichevole, stavolta a porte chiuse e senza diretta tv, oggi pomeriggio alle 17:30 sul campo di Trigoria.

Ad affrontare i giallorossi ci sarà l’Ascoli, formazione marchigiana che milita nel campionato di Serie B che lo scorso anno ha concluso la stagione al sesto posto guadagnandosi l’accesso ai play-off.

Paulo Dybala, l’uomo più atteso dai tifosi giallorossi, non sarà della partita: Mourinho ha deciso di preservare ancora la Joya visto il numero esiguo di allenamenti svolti dal giocatore in gruppo.

Per vedere l’argentino in campo con la maglia della Roma bisognerà attendere ancora qualche giorno: l’esordio di Dybala è previsto sabato 30 luglio in Israele, per il match amichevole contro il Tottenham. L’attaccante non dovrebbe partire titolare, ma giocherà uno scampolo della partita contro gli inglesi.

Intanto oggi testa all’Ascoli: Mou spera di vedere ulteriori progressi dalla sua squadra, visto che l’inizio della stagione è sempre più vicino. Per sapere come sarà andata, bisognerà aspettare di vedere gli highlight che la Roma trasmetterà sui canali social al termine della partita.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Tempo / Sky Sport