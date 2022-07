Mourinho vuole anche Bailly, ma solo in prestito

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho continua a chiedere rinforzi, e Tiago Pinto è pronto ad accontentarlo. Dopo Dybala, e con Wijnaldum nel mirino, ora l’allenatore chiede anche un difensore centrale in più per rinforzare il reparto arretrato.

Visto che per il momento la Roma non ha operato cessioni in difesa, e il roster dei centrali prevede ancora la presenza di Smalling, Mancini, Ibanez e Kumbulla, il quinto difensore che Pinto sta pensando di aggiungere alla rosa è un rinforzo low cost.

Prima il general manager ha pensato a Zagadou, 23 anni, centrale mancino liberatosi a zero dal Borussia Dormund. Ora invece le attenzioni del portoghese sembrano essere rivolte a Eric Baillly, ivoriano di 28 anni, giocatore che Mourinho conosce molto bene.

Il problema del difensore del Manchester United non sono le sue doti, essendo un centrale forte e veloce, ma la sua tenuta fisica: Bailly infatti negli ultimi anni ha giocato pochissimo per via di una serie di infortuni che ne hanno frenato clamorosamente l’ascesa (era stato acquistato dal Villarreal nel 2016 per circa 40 milioni di euro).

La Roma ci sta pensando sul serio, ma è disposta a prenderlo soltanto in prestito, magari inserendo un diritto di riscatto. Il Manchester United sembra disponibile a questa soluzione: prestarlo potrebbe essere utile anche alla società inglese, che riuscirebbe a valorizzarlo facendolo giocare di più altrove.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Corriere dello Sport