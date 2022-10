DYBALA: “Dobbiamo correggere gli errori. Con Mou parlo tanto. Allegri? In alcune cose non andavamo d’accordo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Dybala ha parlato a Sky Sport della sconfitta della Roma contro il Betis ma anche delle differenze tra Mourinho e Allegri, suo vecchio allenatore. Queste le parole della Joya all’emittente satellitare:

Sulla partita…

Sì, vedendo la partita loro – e noi lo sapevamo – sono bravi a giocare, ad uscire. Era difficile pressare Canales. Non siamo stati bravi a seguire il pressing che ci aveva chiesto Mourinho.

Sulla parata di Bravo…

Visto mille volte, ci pensavo anche in campo. E’ stato bravo.

Come ti stai trovando nella squadra? In alcune situazioni l’aspetto caratteriale vi blocca, serve per crescere…

Sicuramente. Il mister ed i miei compagni mi hanno aiutato ad integrarmi, a capire il mondo della Roma. Ci sono stati momenti in cui dovevamo gestire meglio le situazioni, la palla. Dovevamo cercare di palleggiare di più. Molte volte capita durante le partite, correggeremo questo.

Cosa ti sta dando l’esperienza alla Roma?

Prima di tutto, come mi hanno accolto anche fuori dal campo. Mi hanno fatto sentire benvoluto. Ho fatto un bel ritiro, come non facevo da tanto tempo. Mi ha aiutato a stare bene. La continuità mi fa fare quello che chiede il mister.

Sei più vicino alla porta. Sulla differenza sugli ultimi allenatori che hai avuto come Allegri…

Con Mourinho parliamo più spesso, ci confrontiamo tanto. Dentro al campo, sono simili: lavorano tanto. Sono due mondi diversi, però sono simili. Il confronto con Allegri non mi è mancato. In alcune cose non andavamo d’accordo. Quello che conta è il campo, dare il meglio per la squadra, per la società. Cercavamo di dare il meglio per la Juventus, che è la cosa più importante. Non è una polemica. Sono cose di cui parlavamo. Non voglio che si faccia polemica. Allegri è stato uno degli allenatori che mi ha dato di più.

Messi ha detto che sarà l’ultimo Mondiale. Ha un po d’ansia, pure tu?

Credo che il Mondiale sia la competizione più bella al mondo. Per lui, sapere che potrebbe essere l’ultima occasione per vincere, sarà ansioso. Dobbiamo arrivare bene, ci saranno tante squadre.