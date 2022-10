Europa amara, la Roma adesso rischia

AS ROMA NEWS – La strada in Europa League si fa terribilmente in salita per la Roma, che nonostante i 60mila dell’Olimpico fa troppa fatica ad avere la meglio del Betis, ormai padrone del girone C, uscendo addirittura battuta da un match poco brillante quanto sfortunato.

I ritmi blandi imposti alla gara dalle due squadre finiscono per favorire gli spagnoli, poco dinamici ma molto tecnici. I giallorossi sembrano disposti ad accettare la sfida, ma soffrono le iniziative di Fekir, poi uscito per infortunio, e Canales. Ma anche il subentrato Luiz Henrique sembra essere subito un cliente scomodo per la retroguardia capitolina.

La Roma invece è sempre la stessa: Abraham sembra aver perso tutto l’entusiasmo e la fiducia dell’anno scorso e Zaniolo è troppo uguale a sé stesso nella ricerca della solito strappo in mezzo al campo. Se aggiungiamo l’assenza di Pellegrini per infortunio, si può facilmente intuire che alla fine il compito di risollevare le sorti della squadra spetti ancora una volta a Paulo Dybala.

E infatti è l’argentino a sbloccare la situazione con un rigore concesso dall’arbitro per un fallo di mano segnalato dal VAR. Ma la rete del vantaggio non riesce a cambiare l’inerzia del match, dato che pochi minuti dopo arriva il pareggio del Betis con una rasoiata di Rodriguez che non dà scampo a Rui Patricio.

La Roma può recriminare per un palo di Zaniolo, che però fa il paio con quello di Fekir a inizio partita. Ma il pari è un risultato tutto sommato giusto. E nella ripresa l’equilibrio regna sovrano: il Betis sembra accontentarsi, la Roma spinge di più ma crea pochissimo ad accezione di un tiro a botta sicura di Cristante a pochi passi dalla porta che centra in pieno il portiere avversario.

La partita sembra ormai indirizzata sul pari, quando arriva la mazzata finale che gela l’Olimpico. Luiz Henrique segna un gran gol di testa, con una traiettoria beffarda e imparabile, ma Spinazzola ha la grossa responsabilità di perderselo in area, lasciandolo libero di battere indisturbato. La Roma, già poco efficace fino a quel momento, non ha più la forza di reagire. Soprattutto perchè Zaniolo si fa cacciare ingenuamente con un calcetto di frustrazione che gli vale il meritato rosso.

Il Betis controlla e porta a casa una vittoria pesantissima, che le consegna (salvo clamorosi harakiri) la vittoria del girone. La Roma adesso deve provare a vendicare la sconfitta giovedì prossimo in Spagna per provare almeno a raggiungere i playoff come seconda del girone. Poi si giocherà la qualificazione contro Ludogorets in casa ed Helsinki fuori nell’ultima partita.

Ma la testa ora deve essere immediatamente settata sulla gara di domenica contro il Lecce: sarà fondamentale tornare subito a vincere per dimenticare il passo falso di ieri. E non sarà facile: la Roma continua ad affidarsi troppo alle invenzioni dei singoli, che poi altro non sono che i calci piazzati di Pellegrini e le magie di Dybala. Gli altri giocatori faticano a fare la differenza, e questo incide pesantemente sui risultati di una squadra che viaggia ancora troppo a corrente alternata. E che rischia di aver già compromesso il cammino in Europa.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini